Pantelakis Sec.: Πρόσθετο περιθώριο ανόδου στο ΧΑ - Ξεχωρίζει 5+1 top picks

Πρόσθετο περιθώριο ανόδου 18% από τα τρέχοντα επίπεδα «βλέπει» για φέτος στο Χρηματιστήριο της Αθήνας η Pantelakis Securities, με βάση τις τιμές-στόχους των μετοχών που καλύπτει, κάνοντας λόγο για θετική δυναμική στα EPS (+10%) μετά τη στασιμότητα του 2024, και για αποτιμήσεις που παραμένουν ελκυστικές.

«Με φόντο την πρόσφατη έξαρση της γεωπολιτικής αβεβαιότητας, τοποθετούμαστε με σαφή προτίμηση σε μετοχές αξίας» αναφέρουν οι αναλυτές της Pantelakis και ξεχωρίζουν 5+1 μετοχές ως κορυφαίες επιλογές για «αχαρτογράφητα νερά», όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά.

Δηλώνουν overweight για τις τράπεζες και μάλιστα αναβαθμίζουν τις τιμές-στόχους για τους μεγάλους εγχώριους ομίλους στην παρούσα έκθεση, ξεχωρίζοντας τις Τρ. Πειραιώς και Alpha Bank ως κορυφαίες επιλογές του κλάδου.

Ως υποτιμημένες ποιοτικές μη χρηματοοικονομικές εταιρείες ξεχωρίζουν επίσης της ΔΕΗ και Jumbo, ενώ στα top picks προσθέτουν λόγω κυκλικότητας τις Motor Oil και Theon, με φόντο την άνοδο των περιθωρίων διύλισης και των αμυντικών δαπανών.

Σε ό,τι αφορά τις τραπεζικές μετοχές, η χρηματιστηριακή αναβαθμίζει σε 4,80 ευρώ την τιμή-στόχο για την Alpha Bank (από 4,25 ευρώ προηγουμένως), σε 9,75 ευρώ για την Τρ. Πειραιώς (από €8,40), σε 4,35 ευρώ για τη Eurobank (από €3,85) και σε 16,45 ευρώ για την ΕΤΕ (από €14,60).

Οι νέες τιμές-στόχοι για τις τράπεζες, αυξημένες κατά μέσο όρο σε ποσοστό 14%, υποδηλώνουν περιθώρια ανόδου 10% για τη Eurobank, 12% για την ΕΤΕ, 19% για την Τρ. Πειραιώς και 25% για την Alpha Bank.

Για τη μετοχή της ΔΕΗ η Pantelakis δίνει τιμή-στόχο 23,70 ευρώ (περιθώριο ανόδου 27%), για τη Jumbo 37,50 ευρώ (περιθώριο ανόδου 46%), για τη Motor Oil δίνει τιμή-στόχο 40 ευρώ (περιθώριο ανόδου 28%) και για τη Theon 39,20 ευρώ (περιθώριο ανόδου 23%).

Καταλύτες

Πέρα από την εξέλιξη της ατζέντας «Trump 2.0», στο επίκεντρο θα βρεθούν το 2026 τα επικαιροποιημένα τριετή επιχειρηματικά σχέδια των ελληνικών τραπεζών και το guidance των διοικήσεών τους για μελλοντικές διανομές.

Επιπλέον, η μετάβαση του ΧΑ από το καθεστώς Αναδυόμενης σε Ανεπτυγμένη Αγορά αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση. Οι FTSE, STOXX και S&P Dow Jones προγραμματίζουν να υλοποιήσουν τη σχετική αλλαγή τον Σεπτέμβριο (με επιβεβαίωση τον Απρίλιο για τους δύο τελευταίους), ενώ η MSCI πιθανότατα θα ακολουθήσει το 2027 (με απόφαση που αναμένεται να ανακοινωθεί τον Ιούνιο).

«Είναι αλήθεια ότι η Ελλάδα θα έχει μικρότερο βάρος στον χώρο των Ανεπτυγμένων Αγορών σε σχέση με τις Αναδυόμενες, ωστόσο εκτιμούμε ότι η μετάβαση θα πραγματοποιηθεί από θέση θεμελιώδους ισχύος και πιθανότατα θα αποτελέσει story του 2027» σχολιάζουν οι αναλυτές της Pantelakis.

Μεταξύ άλλων η Pantelakis επισημαίνει ότι η ελληνική οικονομία συνεχίζει να υπεραποδίδει, έναντι των μέσων όρων της ΕΕ, τόσο σε όρους πιστωτικής επέκτασης όσο και χάρη στα «οφέλη του Ταμείου Ανάκαμψης. Ως προς το τελευταίο, σημειώνουν ότι δεν αναμένουν κάποια απότομη μεταβολή, καθώς μπορούν να εκταμιεύονται έως το 2029, ενώ σημαντικό μέρος των έργων μεταφέρεται στο επταετές δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ, το οποίο ουσιαστικά εκτείνεται έως το 2030.

Οι αναλυτές της Pantelakis σχολιάζουν επίσης ότι το δημόσιο χρέος συνεχίζει να υποχωρεί ως ποσοστό του ΑΕΠ, ενώ χαρακτηρίζουν ως «υπερτιμημένο» τον πολιτικό κίνδυνο ενόψει των εκλογών του 2027.