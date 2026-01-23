Bank of America: Σε επίπεδα-ρεκόρ η αισιοδοξία των fund managers για τις ευρωπαϊκές μετοχές

Στο 95%, που αποτελεί νέο ρεκόρ, «σκαρφάλωσε» το ποσοστό των Ευρωπαίων fund managers που αναμένουν άνοδο για τις ευρωπαϊκές μετοχές μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες.

Στο 95%, που αποτελεί νέο ρεκόρ, «σκαρφάλωσε» το ποσοστό των Ευρωπαίων fund managers που αναμένουν άνοδο για τις ευρωπαϊκές μετοχές μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες, όπως προκύπτει από έρευνα της Bank of America.

Από την ίδια έρευνα προκύπτει ότι η γεωπολιτική έχει αναδειχθεί στον σημαντικότερο κίνδυνο για τους επενδυτές, χωρίς ωστόσο αυτό να έχει ανακόψει την περαιτέρω μείωση των επιπέδων ρευστότητας που διατηρούν. Αντιθέτως, τόσο στην Ευρώπη όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, το ρευστό έχει υποχωρήσει στο 2,8% και 3,2% αντίστοιχα, ως ποσοστό στα χαρτοφυλάκια των ερωτηθέντων.

Ταυτόχρονα, όλο και περισσότεροι επενδυτές εμφανίζονται overweight στις ευρωπαϊκές μετοχές, με την πλειονότητα να εκτιμά ότι θα υπεραποδώσουν έναντι των αμερικανικών αγορών στους επόμενους δώδεκα μήνες.

Διαβάστε ακόμα - UBS: Οι ευρωπαϊκές τράπεζες έτοιμες να υπεραποδώσουν έναντι των αμερικανικών

Στις προτιμήσεις των επενδυτών, οι κλάδοι της τεχνολογία και των τραπεζών αποτελούν τα πιο ηχηρά overweight. Μάλιστα, συγκαταλέγονται στους κλάδους με τη μεγαλύτερη αύξηση των τοποθετήσεων αυτόν τον μήνα, πίσω μόνο από τον κλάδο των εξορύξεων.

Το γερμανικό δημοσιονομικό πακέτο ξεχωρίζει με διαφορά (67%) ως ο καταλύτης που μπορεί να δώσει τη μεγαλύτερη ώθηση στις ευρωπαϊκές μετοχές, ενώ η κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία ακολουθεί με 15%.

Συνδυαστικά με το παραπάνω, δεν αποτελεί έκπληξη ότι η γερμανική κατατάσσεται πρώτη μεταξύ των προτιμώμενων αγορών για τις επενδυτές, και ακολουθούν Ισπανία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο.