UBS: Οι ευρωπαϊκές τράπεζες έτοιμες να υπεραποδώσουν έναντι των αμερικανικών

Ο οίκος αναμένει μια σαφή στροφή προς υψηλότερη πιστωτική επέκταση, λειτουργική μόχλευση και βελτίωση της ποιότητας ενεργητικού για τις ευρωπαϊκές τράπεζες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται έτοιμη να εισέλθει σε μια σπάνια φάση (επαν)επιτάχυνσης της ανάπτυξης, η οποία ενισχύει άμεσα τις προοπτικές κερδοφορίας του τραπεζικού κλάδου σε σχέση με τον αντίστοιχο αμερικανικό, σχολιάζει σε ανάλυσή της η UBS.

Ο οίκος κάνει λόγο για ανάκαμψη τύπου J στην Ευρωζώνη, η οποία θα στηριχθεί στην αυξανόμενη κατανάλωση, την πολυετή ώθηση σε επενδύσεις υποδομών και την ενίσχυση του ΑΕΠ το 2026 περίπου στο 1,1%. Το περιβάλλον αυτό ευνοεί «μια σαφή στροφή προς υψηλότερη πιστωτική επέκταση, λειτουργική μόχλευση και βελτίωση της ποιότητας ενεργητικού για τις ευρωπαϊκές τράπεζες» σημειώνουν οι αναλυτές της UBS.

Την ίδια στιγμή, επισημαίνουν ότι οι αμερικανικές τράπεζες αντιμετωπίζουν αυξανόμενες πιέσεις στα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) λόγω των μειώσεων επιτοκίων από τη Fed και άνοδο πιστωτικού κόστους.

Μεταξύ άλλων, η UBS υπογραμμίζει ότι οι εκτιμήσεις για τα κέρδη των ευρωπαϊκών τραπεζών συνεχίζουν να αναθεωρούνται ανοδικά, οι επιστροφές κεφαλαίου συνεχίζουν να λειτουργούν ως καθοριστικό πλεονέκτημα, ενώ οι αποτιμήσεις εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με έκπτωση άνω του 30% έναντι του μέσου όρου της ευρωπαϊκής αγοράς και αισθητά χαμηλότερα από τους πολλαπλασιαστές των αμερικανικών τραπεζών. Κι αυτό, παρά το γεγονός ότι η σύγκλιση της απόδοσης ιδίων κεφαλαίων των ευρωπαϊκών τραπεζών σε σύγκριση με τις τράπεζες των ΗΠΑ βρίσκεται σε υψηλό δεκαετίας.

Έτσι, το μακροοικονομικό περιβάλλον, οι προοπτικές κερδοφορίας και οι αποτιμήσεις ευθυγραμμίζονται υπέρ της περαιτέρω ανόδου των τραπεζών της ΕΕ (SX7E) έναντι των αμερικανικών (KBE), με τον οίκο να σημειώνει ότι οι επενδυτές θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν αυτή την εικόνα στην αγορά των παραγώγων, μέσω στρατηγικής call switch.