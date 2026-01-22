Πετρέλαιο: Απώλειες 2% καθώς ο Τραμπ μετριάζει τις απειλές προς Γροιλανδία και Ιράν

Σε χαμηλό μίας εβδομάδας διολίσθησαν οι τιμές, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος μείωσε την ένταση των απειλών του προς τη Γροιλανδία και το Ιράν,

Υποχώρησαν οι τιμές του πετρελαίου την Πέμπτη περίπου 2%, διολισθαίνοντας σε χαμηλό μίας εβδομάδας, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μείωσε την ένταση των απειλών του προς τη Γροιλανδία και το Ιράν, ενώ παράλληλα άρχισαν να καταγράφονται θετικές κινήσεις προς μια πιθανή επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το πετρέλαιο Brent υποχώρησαν 1,31 δολάρια ή 2,01%, κλείνοντας στα 63,93 δολάρια το βαρέλι. Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate σημείωσε πτώση 1,35 δολαρίων ή 2,23%, υποχωρώντας στα 59,27 δολάρια το βαρέλι.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι έχει εξασφαλίσει πλήρη και μόνιμη πρόσβαση των ΗΠΑ στη Γροιλανδία σε μια συμφωνία με το ΝΑΤΟ, του οποίου ο επικεφαλής, Μαρκ Ρούτε δήλωσε ότι οι σύμμαχοι θα πρέπει να εντείνουν τη δέσμευσή τους στην ασφάλεια της Αρκτικής για να αποτρέψουν τις απειλές από τη Ρωσία και την Κίνα.

Εν τω μεταξύ, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επανεξετάζουν τους δεσμούς τους με τις ΗΠΑ στην έκτακτη σύνοδο κορυφής που βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα στις Βρυξέλλες, καθώς η απειλή του Τραμπ για δασμούς, ακόμη και στρατιωτική δράση, κλόνισε σοβαρά την εμπιστοσύνη στη διατλαντική σχέση, όπως δηλώνουν διπλωμάτες στο CNBC.

«Παρατηρούμε μία αποπληθωριστική τάση στο ασφαλίστρου κινδύνου που σχετίζεται με το ζήτημα της Γροιλανδίας ενώ και ο κίνδυνος προσφοράς από το Ιράν έχει επίσης μειωθεί», δήλωσε ο Όλε Χάνσεν, επικεφαλής αναλυτής εμπορευμάτων στη Saxo Bank.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι ελπίζει ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω στρατιωτική δράση των ΗΠΑ στο Ιράν, ωστόσο πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θα αναλάβουν δράση εάν το Ιράν επαναλάβει το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Το Ιράν, που λειτουργεί υπό κυρώσεις, είναι ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός αργού πετρελαίου στον ΟΠΕΚ μετά τη Σαουδική Αραβία και το Ιράκ.

Στο Ουκρανικό, ο Τραμπ έχει πιέσει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να εξασφαλίσει την ειρήνη μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου, παρά τις λίγες ενδείξεις ότι η Ρωσία θέλει να σταματήσει τον πόλεμο.

Μια συμφωνία για την ειρήνη στην Ουκρανία και την άρση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, του τρίτου μεγαλύτερου παραγωγού αργού πετρελαίου στον κόσμο, θα μπορούσε να μειώσει τις τιμές του πετρελαίου, καθιστώντας περισσότερα καύσιμα διαθέσιμα στις παγκόσμιες αγορές.

Σήμερα έγινε γνωστό ότι το γαλλικό ναυτικό αναχαίτισε ένα ρωσικό δεξαμενόπλοιο στη Μεσόγειο, το οποίο θεωρούνταν ύποπτο ότι ανήκε σε έναν σκιώδη στόλο που επιτρέπει στη Ρωσία να εξάγει πετρέλαιο παρά τις κυρώσεις.

Στη Βενεζουέλα, ένα άλλο μέλος του ΟΠΕΚ που έχει υποστεί κυρώσεις, οι εμπορικοί οίκοι Vitol και Trafigura βρίσκονταν στη διαδικασία εξαγωγής μαζούτ στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

Μια ριζική προτεινόμενη μεταρρύθμιση του νόμου περί υδρογονανθράκων της Βενεζουέλας θα επέτρεπε σε ξένες και τοπικές εταιρείες να εκμεταλλεύονται πετρελαιοπηγές μόνες τους μέσω ενός νέου μοντέλου σύμβασης, να εμπορευματοποιούν την παραγωγή και να λαμβάνουν έσοδα από την πώληση, ακόμη και ως μειοψηφικοί εταίροι της κρατικής εταιρείας PDVSA, σύμφωνα με σχέδια που είδε το Reuters την Πέμπτη.

Ένας άλλος παράγοντας που επηρέασε τις τιμές του πετρελαίου ήταν η ελαφρά επιδείνωση των προβλέψεων για την υγεία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες αναμένεται να αναφέρουν πτώση 4,2% στα κέρδη του τέταρτου τριμήνου του 2025, κατά μέσο όρο, σύμφωνα με τα στοιχεία του LSEG I/B/E/S, ελαφρώς χειρότερη από τη μείωση 4,1% που ανέμεναν οι αναλυτές πριν από μια εβδομάδα.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου διεύρυναν τις απώλειες λόγω μιας μεγαλύτερης από την αναμενόμενη αύξησης των αποθεμάτων αργού πετρελαίου.

Η Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ (EIA) ανακοίνωσε ότι οι εταιρείες ενέργειας πρόσθεσαν 3,6 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου στις αποθήκες κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που έληξε στις 16 Ιανουαρίου.

Αυτή η αύξηση ήταν σημαντικά μεγαλύτερη από το 1,1 εκατομμυρίο βαρέλια που προέβλεπαν οι αναλυτές σε δημοσκόπηση του Reuters, ενώ ξεπέρασε επίσης την αύξηση των 3,0 εκατομμυρίων βαρελιών που ανέφερε το Αμερικανικό Ινστιτούτο Πετρελαίου (API) την Τετάρτη.