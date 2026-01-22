Relief rally στις ευρωαγορές μετά την αναδίπλωση Τραμπ

Mε ανακούφιση και άνοδο 1% υποδέχονται τα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την υπαναχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ στο ζήτημα της Γροιλανδίας

Mε ανακούφιση υποδέχονται οι ευρωαγορές την υπαναχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ στο ζήτημα της Γροιλανδίας καθώς απέσυρε την απειλή για επιβολή δασμών σε μία σειρά από χώρες της Γηραιάς Ηπείρου, ενώ μάλιστα κατέληξε και σε «συμφωνία-πλαίσιο» με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, που μεταξύ άλλων προβλέπει την ανάπτυξη «Χρυσού Θόλου», εξορύξεις για σπάνιες γαίες και εγκατάσταση βάσεων.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται 1,12% στις 609,53 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 κερδίζει 1,17% στις 5.951 μονάδες. Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη προσθέτει 1,25% στις 24.868 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει άνοδο στις 8.169 μονάδες ενώ ο βρετανικός FTSE 100 ανεβαίνει 0,74% στις 10.212 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο αναρριχάται 1,10% στις 44.968 μονάδες και ο ισπανικός IBEX 35 ισχυροποιείται 1,03% στις 17.630 μονάδες.

Υπενθυμίζεται πως ανήμερα της συνόδου στις Βρυξέλλες για τις ευρω- αμερικανικές σχέσεις, η ρητορική Τραμπ άλλαξε, περνώντας από τους εκβιασμούς σε προσχέδιο μελλοντικής διευθέτησης της αντιπαράθεσης για τη Γροιλανδία. Ο νέος ελιγμός του Αμερικανού προέδρου περιλαμβάνει δικαιώματα εξόρυξης σπάνιων γαιών και αντιπυραυλική άμυνα με αντάλλαγμα πάγωμα δασμών προς τους Ευρωπαίους που διαμήνυσαν ότι η Γροιλανδία δεν είναι προς πώληση.

Το μοντέλο που προωθεί ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα New York Times αφορά παραχώρηση μικρών τμημάτων από το έδαφος της Γροιλανδίας για στρατιωτικές βάσεις και εξορύξεις στο πρότυπο των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο. Συμφωνία του 1951 με τη Δανία, επιτρέπει στις ΗΠΑ να διατηρούν όσα στρατεύματα θέλουν στη Γροιλανδία, επισημαίνει το BBC ενώ ήδη σταθμεύουν περισσότεροι από 100 Αμερικανοί στη βάση Πιτουφίκ.

Στο πεδίο των «μάκρο», έρχονται οι αρχικές εβδομαδιαίες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας που θα ρίξουν φως στη δυναμική της αμερικανικής αγοράς εργασίας αλλά και τα τελικά δεδομένα για την πορεία του ΑΕΠ των ΗΠΑ στο γ΄ τρίμηνο. Την Παρασκευή αναμένεται o δείκτης Προσωπικών Δαπανών Κατανάλωσης (Personal Consumption Expenditures - PCE), η αγαπημένη μέτρησης της Fed για την εικόνα του πληθωρισμού με τους traders να αναζητούν σήματα για το μέλλον των επιτοκίων.

Η πορεία του δολαρίου ΗΠΑ υπήρξε βασικό θέμα συζήτησης τους τελευταίους μήνες, και ιδιαίτερα εδώ και μερικές εβδομάδες, καθώς οι επενδυτές ταλαντεύονται γύρω από το Sell America. Το δολάριο ανακάμπτει από τα χαμηλά τριών εβδομάδων έναντι του ευρώ και του ελβετικού φράγκου ενώ οι traders εξετάζουν τις δηλώσεις του Τραμπ σχετικά με την Fed όπου τόνισε πως ότι έχει λάβει την απόφασή του για τον επόμενο πρόεδρό της και δεν ανησυχεί αν ο νυν επικεφαλής της, Τζερόμ Πάουελ παραμείνει στο ΔΣ.

Ανάκαμψη και στην Ασία

Ισχυρό ήταν το comeback των αγορών της Ασίας: στη Νότια Κορέα, ο Kospi ενισχύθηκε 0,87%, ξεπερνώντας πρόσκαιρα το ψυχολογικό όριο των 5.000 μονάδων πριν υποχωρήσει και κλείσει στις 4.952,53 μονάδες. Ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε άνοδο 2%, κλείνοντας στις 970,35 μονάδες. Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 ενισχύθηκε 1,73%, στις 53.688,89 μονάδες, τερματίζοντας ένα σερί πέντε πτωτικών συνεδριάσεων. Ο διευρυμένος Topix πρόσθεσε 0,74% στις 3.616,38 μονάδες.

Στην Κίνα, τα κέρδη ήταν πιο συγκρατημένα. Ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ κινήθηκε οριακά ανοδικά την τελευταία ώρα των συναλλαγών, ενώ ο CSI 300 στην ηπειρωτική Κίνα κατέγραψε μικρή άνοδο 0,01%, κλείνοντας στις 4.723,71 μονάδες. Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 σκαρφάλωσε 0,75% στις 8.848,7 μονάδες, ανακάμπτοντας από την πτώση της προηγούμενης συνεδρίασης.