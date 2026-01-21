ΧΑ: Ήπιες πιέσεις στη «σκιά» του Νταβός

Η γεωπολιτική αβεβαιότητα παραμένει κεντρικό σημείο προβληματισμού για τους επενδυτές. Στο επίκεντρο η σημερινή ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός και η ακρόαση για την υπόθεση της Λίζα Κουκ.

Σε ήπιους τόνους οι συναλλαγές της Τετάρτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, με τις πιέσεις να διατηρούνται, με μικρότερη ένταση, στο μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό.

Η γεωπολιτική αβεβαιότητα παραμένει κεντρικό σημείο προβληματισμού για τους επενδυτές διεθνώς και, όσο η σύγκρουση γύρω από τη Γροιλανδία συνεχίζει να προκαλεί τόσο έντονη αναστάτωση, οι αγορές δύσκολα θα μπορέσουν να επιστρέψουν σε κανονικούς ρυθμούς.

Υπό αυτό το πρίσμα, η ομιλία του Ντοναλντ Τραμπ στο Νταβός σήμερα στις 15:30 ώρα Ελλάδος αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο. Ξένοι αναλυτές βλέπουν πιθανότητες για πρόσθετη μεταβλητότητα, καθώς θεωρείται πιθανό ο Αμερικανός Πρόεδρος να αναφερθεί τόσο στη Γροιλανδία όσο και στο ζήτημα της διαδοχής ηγεσίας στη Fed.

Ειδικά οι ανησυχίες για την ανεξαρτησία της Fed θα μπορούσαν να αποτελέσουν το κυρίαρχο θέμα αργότερα εντός της ημέρας, ειδικά για τη Wall Street, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ θα εξετάσει την υπόθεση της Λίζα Κουκ. Η αγορά θα επιχειρήσει να σχηματίσει μια αντίληψη για τη στάση των δικαστών, και ως εκ τούτου η ακρόαση ενδέχεται να επηρεάσει τις αγορές. Ειδικά καθώς οι προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων έχουν περιοριστεί το τελευταίο διάστημα και οι επενδυτές προεξοφλούν συνολικές μειώσεις μικρότερες των 50 μονάδων βάσης για φέτος.

Εντός συνόρων, ο τραπεζικός κλάδος παίρνει σήμερα μία ακόμα ψήφο εμπιστοσύνης, καθώς η UBS αυξάνει περαιτέρω τις τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες. Για την Τρ. Πειραιώς θέτει τιμή στόχο στα 10,20 ευρώ, για την Alpha Bank στα 4,65 ευρώ, για την Eurobank στα 4,60 ευρώ και την Εθνική στα 17,20 ευρώ.

Στο σύνολο του ταμπλό 48 μετοχές διαπραγματεύονται με κέρδη, έναντι 54 που υποχωρούν και 59 που παραμένουν αμετάβλητες.

Λίγο πριν τις 11:30 ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.212,32 μονάδες, με οριακές απώλειες 0,19%. Νωρίτερα, και παρά το θετικό άνοιγμα, ο ΓΔ βρέθηκε να υποχωρεί έως τις 2.200 μονάδες.

Ήπιες απώλειες και για τον τραπεζικό δείκτη, που ανακάμπτει από απώλειες 1,38% και αυτή τι στιγμή κινείται στο -0,60% και τις 2.569,71 μονάδες.

Ο συνολικός τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 58,92 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €15,8 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap ξεχωρίζει ανοδικά η Cenergy με κέρδη άνω του 1% έως τα 17,50 ευρώ, ενώ σε μικρότερο ποσοστό ενισχύονται οι μετοχές των Jumbo (+0,79%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,59%), ΔΕΗ (+0,11%) και Motor Oil (+0,07%).

Αμετάβλητος στα 4,09 ευρώ ο τίτλος της ElvalHalcor, όπως και οι Lamda Development και ΟΠΑΠ στα €6,96 και €17,76 αντίστοιχα.

Σε αρνητικό έδαφος, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχεται η ΕΤΕ υποχωρώντας 1,42% στα 14,57 ευρώ, και με απώλειες περί του 0,7%-0,9% ακολουθούν οι μετοχές των Τρ. Πειραιώς, Τιτάν, Alpha Bank, ΕΥΔΑΠ και Viohalco.