«Ταύρος» για τις ελληνικές τράπεζες η UBS - Αυξάνει τις τιμές στόχους

«Είμαστε bullish για τις προοπτικές των ευρωπαϊκών τραπεζών, με την Πειραιώς να είναι μεταξύ των κορυφαίων επιλογών μας», αναφέρει σε νέα ανάλυσή της η UBS.

«Παρά την ισχυρή άνοδο μέχρι στιγμής φέτος, οι αποτιμήσεις των ελληνικών τραπεζών εξακολουθούν να φαίνονται σχετικά ελκυστικές, με τις ίδιες να διαπραγματεύονται με P/E στο 8,4x για 2027, με discount 12% σε σχέση με τις ευρωπαϊκές τράπεζες που κινούνται στο 9,5x.

Ο ισχυρός επενδυτικός οίκος αυξάνει περαιτέρω τις τιμές στόχους για τις ελληνικές τράπεζες, μειώνοντας το κόστος ιδίων κεφαλαίων. Για την Πειραιώς θέτει τιμή στόχο στα 10,20 ευρώ, για την Alpha Bank στα 4,65 ευρώ, για την Eurobank στα 4,60 ευρώ και την Εθνική στα 17,20 ευρώ.

Ο οίκος αναμένει τη μεγαλύτερη άνοδο στην Πειραιώς, μία από τις λιγότερο ακριβές τράπεζες στην Ευρώπη (P/E 7,5x, COE 13,1% έναντι ευρωπαϊκού μέσου όρου 11%) με ROTE μεσαίου-διψήφιου επιπέδου μεσοπρόθεσμα.

Η Alpha προσφέρει την υψηλότερη αύξηση κερδών ανά μετοχή (EPS), αλλά έχει τη χαμηλότερο δείκτη ROTE, ενώ βλέπει την Eurobank ως μια ελκυστικό περιφερειακό growth story με καλό ιστορικό εξαγορών δημιουργίας αξίας.

Η Εθνική έχει έναν συνδυασμό υψηλότερης κερδοφορίας και ισχυρότερης κεφαλαιακής βάσης, με το μεγαλύτερο δυναμικό έκπληξης σε επίπεδο διανομών μερισμάτων.

Οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε πολυετή κύκλο ανάπτυξης των εταιρικών χορηγήσεων, με τη λιανική να επιστρέφει σε θετικό ρυθμό. Η UBS αναμένει ότι τα νέα επιχειρηματικά σχέδια θα ανακοινωθούν στα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου, αποκαλύπτοντας τη συνεχή ισχυρή ανάπτυξη των επιχειρηματικών δανείων για τις τέσσερις μεγάλες τράπεζες κατά τα επόμενα τρία χρόνια (εκτίμηση UBS για ανάπτυξη περίπου 7% ετησίως) μετά από ισχυρή ανάπτυξη το 2024 και το 2025, υποστηριζόμενη από την εκταμίευση κεφαλαίων RRF.

Είναι ενδιαφέρον ότι τα στεγαστικά δάνεια παρουσίασαν τον πρώτο μήνα διαδοχικής ανάπτυξης τον Νοέμβριο του 2025 (+0,3% σε μηνιαία βάση), με τον κύκλο λιανικής να αποτελεί ένα ακόμη πιθανό καταλύτη, καθώς τα στεγαστικά δάνεια περνούν εκ νέου σε ανάπτυξη σε ετήσια βάση.

Οι αποδόσεις των εταιρικών δανείων έχουν αρχίσει να σταθεροποιούνται στο 4,1% περίπου, με τη συνολική απόδοση του δανειακού χαρτοφυλακίου επίσης σταθερή στο 4,6%. Η UBS συνεχίζει να βλέπει μια σχετικά υψηλή συμβολή των καταθέσεων όψεως χαμηλότερου κόστους στο μείγμα, συμβάλλοντας έως και 76,2% των συνολικών καταθέσεων, με τις καταθέσεις όψεως των νοικοκυριών να παραμένουν ιδιαίτερα ανθεκτικές (77% των συνολικών καταθέσεων). Αυτό στηρίζει τα υψηλά περιθώρια δανείων έναντι καταθέσεων, που κυμαίνονται στο 4,3% περίπου, σταθερά σε αυτό το επίπεδο τους τελευταίους τρεις μήνες.