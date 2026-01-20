Νέες κορυφές για χρυσό και ασήμι με φόντο τις γεωπολιτικές εντάσεις - «Βουτιά» στα crypto

Νέες κορυφές κατέκτησε ο χρυσός την Τρίτη σκαρφαλώνοντας για πρώτη φορά πάνω από το πρωτοφανές όριο των 4.700 δολαρίων, ενώ το ασήμι ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 95 δολάρια.

Νέες κορυφές κατέκτησε ο χρυσός την Τρίτη σκαρφαλώνοντας για πρώτη φορά πάνω από το πρωτοφανές όριο των 4.700 δολαρίων, ενώ το ασήμι ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 95 δολάρια καθώς οι αυξημένες εμπορικές εντάσεις στρέφουν τους επενδυτές σε ασφαλή «καταφύγια».

Ειδικότερα, ο χρυσός στην αγορά spot έκλεισε με άνοδο περίπου 2% στα 4.757,33 δολάρια ανά ουγγιά, έχοντας νωρίτερα φτάσει ενδοσυνεδριακό υψηλό στα 4.765,93 δολάρια. Τα futures του χρυσού για παράδοση Φεβρουαρίου, διαμορφώθηκαν με άνοδο 3,7% στα 4.765,8 δολάρια ανά ουγγιά.

«Η αποδυνάμωση του δολαρίου παρέχει επιπλέον ώθηση στα πολύτιμα μέταλλα, ενισχύοντας την άνοδο του χρυσού σε μια περίοδο που η εμπιστοσύνη στα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία φαίνεται να κλονίζεται», σύμφωνα με τον Fawad Razaqzada, αναλυτή στο City Index και το Forex.com.

«Τα 4.800 και 4.900 δολάρια είναι τα επόμενα προφανή σημεία αναφοράς για τον χρυσό, με το βασικό όριο των 5.000 δολαρίων να ξεχωρίζει ως μακροπρόθεσμος ψυχολογικός στόχος», πρόσθεσε ο Razaqzada.

Ο χρυσός σημείωσε άνοδο 64% το 2025 και έχει προσθέσει 10% από την αρχή του 2026. Η άνοδος του μετάλλου έχει επίσης υποστηριχθεί από τις προσδοκίες για μειώσεις των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed). Επί του παρόντος οι αγορές αναμένουν δύο μειώσεις επιτοκίων των 25 μονάδων βάσης από τα μέσα του 2026, ενώ η προσοχή στράφηκε στον υπουργό οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ που δήλωσε ότι ο Τραμπ μπορεί να διορίσει νέο επικεφαλής της Fed ήδη από την επόμενη εβδομάδα.

Το ασήμι, σημείωσε μικρές απώλειες κατά 0,3% στα 94,38 δολάρια ανά ουγγιά, αφού νωρίτερα είχε φτάσει στο ρεκόρ των 95,87 δολαρίων. Το ασήμι σημείωσε άνοδο περίπου 147% το 2025 και έχει ήδη κερδίσει πάνω από 32% από την αρχή του 2026.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, η πλατίνα σημείωσε κέρδη 2,3% στα 2.429,60 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το παλλάδιο πρόσθεσε 1,1% στα 1.861,61 δολάρια.

«Βουτιά» 3% για το Bitcoin

Αντίθετη πορεία ακολουθεί το Bitcoin που αποδυναμώνεται 4,02% αυτή την ώρα στα 89.355 δολάρια φέρνοντας αμφιβολίες στους ισχυρισμούς ότι τα κρυπτονομίσματα μπορούν να λειτουργήσουν ως ασφαλές καταφύγιο.

Επιπλέον, το Ether, το δεύτερο μεγαλύτερο crypto διολισθαίνει 7,18% στα 2.985 δολάρια, ενώ το Solana αποδυναμώνεται 5,84% στα 126,82 δολάρια.