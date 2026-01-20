Κέρδη 1,5% για το πετρέλαιο

Τα futures του Brent ενισχύθηκαν 1,53% στα 64,92 δολάρια το βαρέλι. Το συμβόλαιο αργού πετρελαίου West Texas Intermediate των ΗΠΑ παράδοσης Φεβρουαρίου που έληγε σήμερα, στην τελευταία ημέρα της διαπραγμάτευσής του κέρδισε 1,51%, στα 60,34 δολάρια. Το πιο ενεργά διαπραγματεύσιμο συμβόλαιο WTI παράδοσης Μαρτίου σημείωσε άνοδο 1,72%, στα 60,36 δολάρια.

Θετικό σερί από την προηγούμενη εβδομάδα οικοδομεί το πετρέλαιο με νέα άνοδο την Τρίτη λόγω της προσωρινής αναστολής της παραγωγής του Καζακστάν και των προσδοκιών πως η ισχυρότερη παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης για καύσιμα, ενώ παράλληλα οι επενδυτές παρακολουθούν τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για δασμούς κατά των ευρωπαϊκών κρατών που αντιστέκονται στην προσπάθειά του να θέσει υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ τη Γροιλανδία.

Η παραγωγός πετρελαίου του Καζακστάν Tengizchevroil, με επικεφαλής την Chevron σταμάτησε προσωρινά την παραγωγή σε Tengiz και Korolev μετά από ένα πρόβλημα που επηρέασε τα συστήματα διανομής ενέργειας. Το Tengiz θα μπορούσε να σταματήσει την παραγωγή για άλλες 7 έως 10 ημέρες, μειώνοντας τις εξαγωγές αργού μέσω της Κοινοπραξίας Αγωγού της Κασπίας, δήλωσαν πηγές στο Reuters την Τρίτη.

«Το Tengiz είναι από τα μεγαλύτερα πετρελαϊκά πεδία στον κόσμο και επομένως η διακοπή είναι σίγουρα ανασταλτική για τις ροές αργού», τόνισε ο Ατζάι Παρμάρ, διευθυντής ενέργειας και διύλισης στην ICIS. «Αλλά αυτή η αναστάτωση φαίνεται να είναι προσωρινή και επομένως εάν συνεχιστεί η ρητορική των δασμών, αναμένουμε ότι οι τιμές θα υποχωρήσουν», πρόσθεσε.

Η αγορά πετρελαίου έλαβε επίσης υποστήριξη από τα καλύτερα από τα αναμενόμενα στοιχεία για το ΑΕΠ της Κίνας για το τέταρτο τρίμηνο που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα, εκτίμησε ο αναλυτής αγοράς της IG, Τόνι Σίκαμορ. «Αυτή η ανθεκτικότητα στον κορυφαίο εισαγωγέα "μαύρου χρυσού" στον κόσμο έδωσε ώθηση στο κλίμα ζήτησης», έσπευσε να συμπληρώσει.

Οι τιμές σημείωσαν επίσης άνοδο λόγω της ανοδικής αναθεώρησης της φετινής εκτίμησης για την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, καθώς και των υψηλότερων τιμών ντίζελ, υπογράμμισε ο αναλυτής της PVM, Τάμας Βάργκα. Η πτωτική πορεία του δολαρίου αποτέλεσε καταλύτη, καθώς ένα ασθενέστερο αμερικανικό νόμισμα θα μπορούσε να ενισχύσει τη ζήτηση πετρελαίου.