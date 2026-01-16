Τέταρτη εβδομάδα κερδών για το πετρέλαιο

Το αργό πετρέλαιο Brent κέρδισε 1,13%, στα 64,48 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate πρόσθεσε 1%, στα 59,78 δολάρια το βαρέλι.

Kέρδη πάνω από 1% κατέγραψε το πετρέλαιο την Παρασκευή επισφραγίζοντας το «πράσινο 4 στα 4» σε επίπεδο εβδομάδας, ενόψει του εορταστικού τριήμερου στις ΗΠΑ λόγω του MLD (Martin Luther Day) και των επίμονων ανησυχιών για τους κινδύνους στην προσφορά, παρά την αποκλιμακούμενη πιθανότητα στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Ειδικότερα, το αργό πετρέλαιο Brent κέρδισε 1,13%, στα 64,48 δολάρια το βαρέλι στην τέταρτη συνεχόμενη εβδομαδιαία άνοδό του. Το αμερικανικό West Texas Intermediate πρόσθεσε 1%, στα 59,78 δολάρια το βαρέλι καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να σταθμίζουν την πιθανότητα διακοπών στην προσφορά σε περίπτωση κλιμάκωσης των εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

«Καθοδικές πιέσεις προέρχονται από τα βαρέλια της Βενεζουέλας που έρχονται στην αγορά. Αυξητική πίεση προέρχεται και από το Ιράν και τι μπορεί να συμβεί εκεί. Αυτά είναι τα δύο κύρια ζητήματα. Τα τριήμερα είναι πάντα μια περίοδος μεγάλων εκπλήξεων» υπογράμμισε ο Φιλ Φλιν, ανώτερος αναλυτής της Price Futures Group σε συνέντευξή του στο Reuters.

Και οι δύο δείκτες αναφοράς έφτασαν σε πολύμηνα υψηλά αυτή την εβδομάδα, μετά την έξαρση των διαδηλώσεων στο Ιράν και τον Ντόναλντ Τραμπ που άφησε να εννοηθεί την έναρξη μίας αμερικανικής επέμβασης, αλλά έχασαν πάνω από 4% την Πέμπτη, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε ότι η καταστολή των διαδηλωτών από την Τεχεράνη χαλαρώνει, καθησυχάζοντας τις αγωνίες για ενδεχόμενη διαταραχή στην προμήθεια «μαύρου χρυσού».

«Πάνω από όλα, υπάρχουν ανησυχίες για πιθανό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν σε περίπτωση κλιμάκωσης, μέσω του οποίου διέρχεται περίπου το 1/4 των θαλάσσιων προμηθειών πετρελαίου», προειδοποίησαν οι αναλυτές της Commerzbank. «Σε περίπτωση που υπάρξουν ενδείξεις διαρκούς χαλάρωσης σε αυτό το μέτωπο, οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα είναι πιθανό να επιστρέψουν στο προσκήνιο, με το πετρέλαιο που υπέστη κυρώσεις ή μπλοκαρίστηκε, να ρέει σταδιακά στην παγκόσμια αγορά» πρόσθεσαν.

«Παρά τον σταθερό θόρυβο των γεωπολιτικών κινδύνων και της μακροοικονομικής κερδοσκοπίας, η υποκείμενη ισορροπία εξακολουθεί να υποδηλώνει άφθονη προσφορά», εξήγησε η αναλύτρια της Phillip Nova, Πριγιάνκα Σάκντεβα. «Εκτός αν δούμε μια πραγματική αναβίωση της κινεζικής ζήτησης ή ένα σημαντικό εμπόδιο στις φυσικές ροές βαρελιών, το πετρέλαιο φαίνεται να περιορίζεται σε ένα εύρος τιμών, με το Brent να κυμαίνεται γενικά μεταξύ 57 και 67 δολαρίων» συμπλήρωσε.