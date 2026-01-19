Αγορές | Ξένα Χρηματιστήρια

Κλειστή η Wall Street λόγω της Ημέρας του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ

Η αργία έχει καθιερωθεί ετησίως για την τρίτη Δευτέρα του Ιανουαρίου.

Κλειστή θα παραμείνει την Πέμπτη η Wall Street λόγω της αργίας στις ΗΠΑ για την Ημέρα του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, η οποία έχει καθιερωθεί ετησίως για την τρίτη Δευτέρα του Ιανουαρίου.

Υπενθυμίζεται ότι η δεύτερη εβδομάδα του 2026 δεν έληξε με τον πιο αίσιο τρόπο για την αμερικανική αγορά, καθώς σε επίπεδο εβδομάδας, ο Dow Jones απώλεσε 0,3%, ο S&P 500 κατέγραψε πτώση 0,4% και ο Nasdaq υποχώρησε 0,7%.

Σε επίπεδο ημέρας, την Παρασκευή ο Dow Jones έχασε 0,17% στις 49.359 μονάδες, ο S&P 500 αποδυναμώθηκε 0,06% στις 6.940 μονάδες και ο Nasdaq διολίσθησε 0,06% στις 23.515 μονάδες. Οι τραπεζικοί τίτλοι αποτέλεσαν «βαρίδι» στην εβδομάδα, μετά την έκκληση Τραμπ για πλαφόν 10% στα επιτόκια των πιστωτικών καρτών παρά τα ισχυρά τριμηνιαία κέρδη. Αγωνία προκάλεσε και η δήλωση Τραμπ υπέρ της διατήρησης του Διευθυντή του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου, Κέβιν Χάσετ στον τρέχοντα ρόλο του αντί να γίνει ο επόμενος διοικητής της Fed.

