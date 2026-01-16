Εβδομαδιαία κέρδη 1,7% για τον Γενικό Δείκτη του ΧΑ - Συνεχίστηκε το ανοδικό σερί των τραπεζών

Με αμελητέες απώλειες έκλεισε την Παρασκευή ο Γενικός Δείκτης. Οι συνεχιζόμενες εισροές στις τράπεζες και το αγοραστικό ενδιαφέρον εκτός τραπεζικού κλάδου επέτρεψαν στην αγορά να διατηρήσει επαφή με τα νέα υψηλά 16ετίας.

Με αμελητέες απώλειες έκλεισε την Παρασκευή ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, καθώς οι συνεχιζόμενες εισροές στις τράπεζες και το αγοραστικό ενδιαφέρον που διαχέεται και εκτός τραπεζικού κλάδου επέτρεψαν στην ελληνική αγορά να διατηρήσει επαφή με τα νέα υψηλά 16ετίας στα οποία βρέθηκε αυτή την εβδομάδα.

Ο τραπεζικός δείκτης, που εντός του 2026 «μετράει» μόλις ένα πτωτικό κλείσιμο σε σύνολο 10 συνεδριάσεων, διεύρυνε σήμερα το ανοδικό του σερί, κλείνοντας ενισχυμένος 0,56% στις 2.622,72 μονάδες. Και αυτό, παρά το γεγονός ότι, προερχόμενος από «εκρηκτική» άνοδο τις προηγούμενες ημέρες, βρέθηκε την Παρασκευή να υποχωρεί ενδοσυνεδριακά έως και 0,71%.

Έτσι, σε επίπεδο εβδομάδας ο ΔΤΡ έκλεισε με αθροιστικά κέρδη 4,76%, ενώ από την αρχή του έτους ενισχύεται συνολικά σε ποσοστό 14,34%!

Για τον Γενικό Δείκτη, που κινήθηκε σε αρνητικό έδαφος σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, οι απώλειες της Παρασκευής περιορίστηκαν σε 0,09% στις 2.245,61 μονάδες, μόλις 2 μονάδες κάτω από το νέο υψηλό 16 ετών που σημείωσε την Πέμπτη.

Σε επίπεδο εβδομάδας ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στο +1,72%, ανεβάζοντας την απόδοσή του από την αρχή του έτους στο +5,89%.

Ενθαρρυντικό στοιχείο το γεγονός ότι, κατά διαστήματα, αξιόλογο αγοραστικό ενδιαφέρον διαχέεται και εκτός τραπεζών, αλλά και σε μικρότερες κεφαλαιοποιήσεις.

Στο ταμπλό της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τα μεγαλύτερα ημερήσια ποσοστιαία κέρδη κατέγραψαν την Παρασκευή οι μετοχές των Viohalco, ElvalHalcor και Cenergy, ενώ στο top-5 βρέθηκε και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις πρωταγωνίστησε με διήμερο άλμα 15%.

Εξ αυτών, όλες πλην της ElvalHalcor βρέθηκαν σε νέα υψηλά 52 εβδομάδων, όπως επίσης και οι μετοχές των Eurobank, Τρ. Πειραιώς και ΔΑΑ.

Στο σύνολο του ταμπλό, η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1:2,1, με 39 τίτλους να κλείνουν ενισχυμένοι, 81 να υποχωρούν και 31 να παραμένουν αμετάβλητοι.

Ο συνολικός τζίρος εκ νέου σε υψηλά επίπεδα, καθώς διαμορφώθηκε σε 339,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €35,14 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές. Αυτό μεταφράζεται σε «καθαρό» τζίρο 304,5 εκατ. ευρώ. Η «μερίδα του λέοντος» εκ νέου στις τράπεζες, με 176,37 εκατ. ευρώ.

Μικτή εικόνα στον FTSE Large Cap

Αναλυτικά από το ταμπλό της υψηλής κεφαλαιοποίησης, η Viohalco ενισχύθηκε 3,375 στα 12,26 ευρώ, η ElvalHalcor 2,45% στα 4,17 ευρώ και η Cenergy 2,29% στα 17,00 ευρώ. Ακολούθησαν η Eurobank με κέρδη 2,6% στα 3,96 ευρώ, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με νέα άνοδο 1,49% στα 29,92 ευρώ και η Τρ. Πειραιώς ενισχυμένη 1,35% στα 8,10 ευρώ.

Σε μικρότερο ποσοστό ενισχύθηκαν οι τίτλοι των Alpha Bank (+0,94%), ΔΑΑ (+0,90%), Helleniq Energy (+0,40%) και ΔΕΗ (+0,05%), ενώ αμετάβλητη στα 7,45 ευρώ έκλεισε η μετοχή της ΕΥΔΑΠ.

Στον αντίποδα βρέθηκε ο τίτλος της Jumbo με απώλειες 1,80% στα 8,36 ευρώ, ενώ πτωτικά σε ποσοστό περί του 1,5% κινήθηκαν οι μετοχές των Optima (-1,53%), Aktor (-1,52%) και Σαράντης (-1,48%). Στα 17,87 ευρώ το κλείσιμο του ΟΠΑΠ, στα 45,10 της Coca-Cola HBC, ενώ άνω του 1% υποχώρησαν και οι ΟΤΕ και Metlen στα €16,79 και €43,62 αντίστοιχα.

Με μικρότερες απώλειες ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση οι ΕΤΕ (-0,80%), Τιτάν (-0,73%), Motor Oil (-0,54%), Τρ. Κύπρου (-0,46%), Aegean (-0,42%) και Lamda Development (-0,42%).