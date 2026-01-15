Moody’s: Με συγκριτικό πλεονέκτημα μπαίνουν στο 2026 οι ελληνικές τράπεζες

Οι ελληνικές τράπεζες εισέρχονται στο 2026 από συγκριτικά ισχυρή θέση, σε σχέση με τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο, και αναμένεται να διατηρήσουν θετική επιχειρηματική δυναμική τα επόμενα χρόνια, καθώς συνεχίζουν να αναπτύσσουν και να διαφοροποιούν τις δραστηριότητές τους.

Οι ελληνικές τράπεζες εισέρχονται στο 2026 από συγκριτικά ισχυρή θέση, σε σχέση με τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο, και αναμένεται να διατηρήσουν θετική επιχειρηματική δυναμική τα επόμενα χρόνια, καθώς συνεχίζουν να αναπτύσσουν και να διαφοροποιούν τις δραστηριότητές τους.

Αυτό σχολιάζει σε ανάλυσή της η Moody’s με τον οίκο να αναμένει τις ανακοινώσεις των επικαιροποιημένων στρατηγικών σχεδίων ανάπτυξης για την περίοδο 2026-2028, παράλληλα με τα αποτελέσματα πλήρους χρήσης του 2025. «Τα σχέδια αυτά αναμένεται να εστιάζουν σε ορισμένους βασικούς στόχους: τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων και κερδοφορίας, τη βαθύτερη διείσδυση στον ασφαλιστικό κλάδο, την περαιτέρω αύξηση των χαρτοφυλακίων δανείων, τη διεθνή επέκταση, την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, καθώς και την ανάπτυξη bancassurance και καινοτόμων προϊόντων» εξηγούν οι αναλυτές του οίκου.

Επισημαίνουν επίσης, μεταξύ άλλων, ότι ο κλάδος των ασφαλειών αναμένεται να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη στρατηγική εξέλιξη των τραπεζών, καθώς επιδιώκουν να μετασχηματιστούν σε σύγχρονους ομίλους bancassurance, κάτι που περιλαμβάνει και την εισαγωγή νέων επενδυτικών και αποταμιευτικών προϊόντων που στοχεύουν στη διατήρηση και την προσέλκυση καταθετών. Εκτιμάται επίσης ότι οι τράπεζες θα στοχεύσουν επίσης ολοένα και περισσότερο σε συνταξιοδοτικά προϊόντα, τα οποία προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες ενίσχυσης των εσόδων από προμήθειες σε περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων.

Βελτιωμένη κερδοφορία

Η Moody’s αναμένει ότι η κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών θα παραμείνει σε ανοδική πορεία το 2026, στοιχείο που επιτρέψει να διατηρηθούν οι μερισματικές διανομές.

Η πιστωτική ανάπτυξη εκτιμάται από τους αναλυτές του οίκου ότι θα κινηθεί στα επίπεδα του 8%-10%, ενώ τα καθαρά έσοδα από τόκους στον κλάδο θα παραμείνουν σε γενικές γραμμές σταθερά, με στήριξη από το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το οποίο αναμένεται να διατηρηθεί κοντά στο 2% για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

«Η δημιουργία εσόδων είναι επίσης πιθανό να ενισχυθεί μέσω επιλεκτικών εξαγορών και της συνεχιζόμενης επέκτασης των διεθνών δραστηριοτήτων» σημειώνει μεταξύ άλλων ο οίκος.

Συνολικά, η Moody’s εκτιμά ότι οι ελληνικές τράπεζες είναι σε θέση να διατηρήσουν ισχυρές χρηματοοικονομικές επιδόσεις σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, χάρη στην αυξανόμενη διαφοροποίηση, την ενισχυμένη δημιουργία κεφαλαίου και τη σταδιακή πρόοδο στις ψηφιακές και ασφαλιστικές τους δυνατότητες.