Απώλειες για δεύτερη ημέρα στη Wall Street με μάκρο και τράπεζες στο επίκεντρο

Με απώλειες κινούνται για δεύτερη ημέρα οι δείκτες στη Wall Street με τους δείκτες να απομακρύνονται έτι περισσότερο από τα ρεκόρ της Δευτέρας, καθώς οι επενδυτές εξετάζουν νέα μάκρο στοιχεία αλλά και μία σειρά από αποτελέσματα τραπεζικών κολοσσών.

Συγκεκριμένα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχωρεί κατά 0,24% στις 49.071 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 σημειώνει πτώση 0,61% στις 6.921 μονάδες. Χειρότερη είναι η εικόνα στον τεχνολογικό κλάδο όπου ο Nasdaq διολισθαίνει 1,01% στις 23.470 μονάδες.

Μεταξύ των «χαμένων» της ημέρας, βρίσκεται η Wells Fargo καθώς δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις εκτιμήσεις των αναλυτών σε επίπεδο κερδοφορίας με αποτέλεσμα η μετοχή της να σημειώνει «βουτιά» 4%.

Αντίστοιχα, πτώση άνω του 3% καταγράφει η μετοχή της Bank of America, παρά το γεγονός πως τα κέρδη και τα έσοδά της για το δ' τρίμηνο ήταν υψηλότερα των προβλέψεων, ενισχυμένα από την έντονη δραστηριότητα των πελατών της λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας στις αγορές.

Τέλος, η μετοχή της Citigroup αποδυναμώνεται 2,13% παρά τα υψηλότερα από το αναμενόμενο κέρδη και έσοδα για το δ' τρίμηνο αλλά και το άλμα 84% στα έσοδα από χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Στα μάκρο της ημέρας, μικρή άνοδο κατέγραψε ο δείκτης τιμών παραγωγού ή τιμών χονδρικής (PPI) στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο σε μηνιαία βάση, με ώθηση από την αύξηση στο κόστος ενέργειας και παρά το γεγονός πως οι τιμές υπηρεσιών παρέμειναν αμετάβλητες. Συγκεκριμένα, ο PPI αυξήθηκε κατά 0,2% μετά την άνοδο κατά 0,1% τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το Γραφείου Στατιστικών Εργασίας, ενώ ο δομικός PPI εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας παρέμεινε αμετάβλητος σε επίπεδο μήνα. Σε ετήσια βάση, ο γενικός PPI αυξήθηκε κατά 3%, έπειτα από αύξηση κατά 2,8% τον Οκτώβριο.

Παράλληλα, στοιχεία που δημοσιεύθηκαν επίσης την Τετάρτη έδειξαν ότι οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν περισσότερο από τις προβλέψεις τον Νοέμβριο, με ώθηση από την ανάκαμψη των αγορών αυτοκινήτων και την ανθεκτικότητα που έδειξε η αγορά την περίοδο των εορτών. Ειδικότερα, η αξία των λιανικών πωλήσεων, χωρίς την προσαρμογή για τον πληθωρισμό, αυξήθηκε κατά 0,6% μετά από μια προς τα κάτω αναθεωρημένη πτώση 0,1% τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εμπορίου.