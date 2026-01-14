Κικίλιας: Η ασφάλεια των πληρωμάτων και των συνανθρώπων μας πάνω απ’ όλα

Ο κ. Κικίλιας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους Έλληνες ναυτικούς και στα πληρώματα των ελληνικών πλοίων, αναγνωρίζοντας το υψηλό αίσθημα ευθύνης, τον επαγγελματισμό και τις ικανότητες που, όπως σημείωσε, επιδεικνύουν διαχρονικά σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Στην εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού παρευρέθηκε το πρωί ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών και επιχειρησιακών προκλήσεων για τη διεθνή ναυτιλία, αναφέρθηκε εκτενώς στη σημασία της ασφάλειας στη θάλασσα, στη διαρκή εγρήγορση των αρμόδιων αρχών και στον κρίσιμο ρόλο των πλοιάρχων στη διαχείριση σύνθετων και απαιτητικών καταστάσεων.

Ο Υπουργός έκανε ειδική αναφορά στο περιστατικό επίθεσης σε δύο ελληνόκτητα δεξαμενόπλοια από μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Μαύρη Θάλασσα, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία των πληρωμάτων και της ανθρώπινης ζωής αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για την Πολιτεία. Ταυτόχρονα, διαβεβαίωσε ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής βρίσκεται σε συνεχή και ανοιχτή επικοινωνία με τους ανθρώπους της ναυτιλίας για την άμεση διαχείριση κάθε περιστατικού.

Ο κ. Κικίλιας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους Έλληνες ναυτικούς και στα πληρώματα των ελληνικών πλοίων, αναγνωρίζοντας το υψηλό αίσθημα ευθύνης, τον επαγγελματισμό και τις ικανότητες που, όπως σημείωσε, επιδεικνύουν διαχρονικά σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Ακολουθεί αναλυτικά ο χαιρετισμός του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:

«Σεβασμιότατε, κύριε Αρχηγέ, κύριε Υπαρχηγέ, κύριοι συνάδελφοι, κύριοι πρώην Αρχηγοί και Υπαρχηγοί του ΛΣ, κυρίες και κύριοι,

είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά να βρίσκομαι εδώ σήμερα μαζί σας, υπό συνθήκες τέτοιες, που αυτό που προέχει - και θέλω να το καταστήσω σαφές - είναι η ασφάλεια όλων. Πρώτα απ' όλα η ασφάλεια των πληρωμάτων, των συνανθρώπων μας. Βεβαίως, στα δύο συγκεκριμένα περιστατικά με ελληνόκτητα πλοία της ποντοπόρου ναυτιλίας, εμείς προσπαθούμε να θέτουμε το πλαίσιο αυτό της ασφάλειας, στο μέτρο του δυνατού, για όλους.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους πλοιάρχους του στόλου της ποντοπόρου ναυτιλίας, της ακτοπλοΐας και της κρουαζιέρας - το λέω με τιμή και με καμάρι, ως Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - για την τεράστια προσπάθεια την οποία κάνετε, τις τεράστιες ευθύνες τις οποίες έχετε αλλά και τις τεράστιες ικανότητες των Ελλήνων πλοιάρχων κι αυτό έχει αποδειχθεί σε πολύ δύσκολες συνθήκες και τώρα και στο παρελθόν. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στέκεται αρωγός και συμπαραστάτης στην όποια προσπάθειά σας.

Όποιος πλοίαρχος θέλει το οτιδήποτε μπορεί να επικοινωνεί με το Υπουργείο, με εμένα και να το λύνει απευθείας. Υπάρχουν πλοίαρχοι που έχει χρειαστεί και έχουν επικοινωνήσει μαζί μου και έχουμε παρέμβει, ώστε να βρεθεί λύση.

Σας εύχομαι πραγματικά, μέσα από την καρδιά μου, ήρεμες θάλασσες, καθαρό μυαλό, λειτουργικότητα και αγάπη για τα πληρώματά σας και τους ανθρώπους με τους οποίους παλεύετε μαζί. Φεύγουν έξω τα οφίτσια, φεύγουν έξω οι καρέκλες, φεύγουν οι ιδιότητες, ως ένας άνθρωπος που αγαπάει τη θάλασσα, που αγαπάει τους ναυτικούς μας και είναι πολύ κοντά στην ψυχή και στην καρδιά με το επάγγελμα - λειτούργημα το οποίο επιτελείτε. Η στήριξη και η βοήθεια θα είναι αδιάλειπτη.

Σας εύχομαι καλή χρονιά, καλή επιτυχία σε όλους και πάνω από όλα ασφάλεια».

