Η Δανία ενισχύει «από σήμερα» τη στρατιωτική της παρουσία στη Γροιλανδία

Η Δανία ανακοίνωσε σήμερα ότι ενισχύει «ξεκινώντας από σήμερα» τη στρατιωτική της παρουσία στη Γροιλανδία λίγο πριν από μια κρίσιμη συνάντηση στον Λευκό Οίκο σχετικά με το μέλλον της αυτόνομης δανικής επικράτειας.

«Ο στρατός αναπτύσσει σήμερα δυνατότητες και μονάδες στο πλαίσιο ασκήσεων, οι οποίες θα οδηγήσουν στο εγγύς μέλλον σε αυξημένη στρατιωτική παρουσία εντός και γύρω από τη Γροιλανδία, σε ό,τι αφορά αεροσκάφη, πλοία και στρατεύματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από συμμάχους του ΝΑΤΟ», ανακοίνωσε το δανικό υπουργείο Άμυνας.

Η ανακοίνωση έρχεται καθώς οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας πρόκειται να συναντηθούν με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, μετά από εβδομάδες απειλών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να θέσει υπό τον έλεγχό του το νησί, μια αυτόνομης περιοχή της Δανίας.

Η Σουηδία στέλνει στρατιωτικό προσωπικό στη Γροιλανδία

Η Σουηδία θα στείλει στρατιωτικό προσωπικό στη Γροιλανδία, κατόπιν αιτήματος της Δανίας, για να συμμετάσχει στην ενίσχυση της ασφάλειας της αυτόνομης περιοχής, ανακοίνωσε σήμερα ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον.

Οι αξιωματικοί που αναπτύσσονται «θα προετοιμάσουν τα επόμενα βήματα της δανικής άσκησης 'Operation Arctic Endurance'. Η Σουηδία στέλνει στρατιωτικό προσωπικό κατόπιν αιτήματος της Δανίας», τόνισε με ανάρτηση στο Χ ο Σουηδός πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι η αποστολή είναι μέρος ομάδας στρατιωτικού προσωπικού από «διάφορες συμμαχικές χώρες».

Νωρίτερα σήμερα η Δανία ανακοίνωσε ότι ενισχύει «ξεκινώντας από σήμερα» τη στρατιωτική της παρουσία στη Γροιλανδία, λίγο πριν από μια κρίσιμη συνάντηση στον Λευκό Οίκο σχετικά με το μέλλον της αυτόνομης δανικής επικράτειας.

