Reuters: Οι ΗΠΑ αποσύρουν προσωπικό από μεγάλες βάσεις στη Μέση Ανατολή

Οι ΗΠΑ μειώνουν προσωπικό στη βάση Αλ-Ουντέιντ στο Κατάρ σε ένα «προληπτικό μέτρο» λόγω των αυξανόμενων περιφερειακών εντάσεων με το Ιράν.

Αποσύρουν μέρος του προσωπικού τους από σημαντικές βάσεις που διατηρούν στη Μέση Ανατολή οι ΗΠΑ ως προληπτικό μέτρο για τις αυξημένες εντάσεις στην περιοχή, δήλωσε στο Reuters Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας. Το δημοσίευμα έρχεται μετά τις δηλώσεις ανώτερου Ιρανού αξιωματούχου περί ιρανικών πληγμάτων σε αμερικανικές βάσεις της περιοχής, σε περίπτωση που η Ουάσιγκτον επιτεθεί.

«Η Τεχεράνη έχει ενημερώσει τις περιφερειακές δυνάμεις, από τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μέχρι την Τουρκία, ότι οι αμερικανικές βάσεις σε αυτές τις χώρες θα δεχθούν επίθεση εάν οι ΗΠΑ στοχεύσουν το Ιράν […] καλώντας τες να εμποδίσουν την Ουάσιγκτον να επιτεθεί», ανέφερε ο αξιωματούχος. Νωρίτερα, διπλωμάτες ανέφεραν στο Reuters ότι σε κάποια μέλη του προσωπικού της στρατιωτικής βάσης των ΗΠΑ στο Κατάρ δόθηκε η οδηγία να την εγκαταλείψουν.

Πιο συγκεκριμένα, μέλη του προσωπικού έλαβαν οδηγία να εγκαταλείψουν την αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ του αμερικανικού στρατού στο Κατάρ μέχρι σήμερα, Τετάρτη το βράδυ, ανέφεραν τρεις διπλωμάτες στο Reuters. Η Αλ Ουντέιντ είναι η μεγαλύτερη αμερικανική βάση στη Μέση Ανατολή, η οποία φιλοξενεί περίπου 10.000 στρατιώτες. Πριν από τις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ στο Ιράν τον Ιούνιο, κάποια μέλη του προσωπικού απομακρύνθηκαν από τις αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή.