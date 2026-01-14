Ferryscanner: Πάνω από 655.000 κρατήσεις και 874.000 ταξίδια το 2025 - 1,7 εκατ. ταξιδιώτες την επέλεξαν

Τήνος, Μύκονος, Αίγινα, Πάρος και Ηράκλειο στις κορυφαίες επιλογές των ταξιδιωτών.

Η Ferryscanner επιβεβαιώνει και το 2025 την ηγετική της θέση στο οικοσύστημα των online ακτοπλοϊκών κρατήσεων, καταγράφοντας σημαντική αύξηση σε όλους τους βασικούς δείκτες δραστηριότητάς της. Παράλληλα, συνεχίζει να ενισχύει τη διεθνή της παρουσία και το αποτύπωμά της στις αγορές του εξωτερικού.

Σύμφωνα με τα ετήσια στοιχεία της Ferryscanner, το 2025 η εταιρεία κατέγραψε πάνω από 655.000 κρατήσεις και 874.000 ταξίδια, σημειώνοντας αύξηση 8% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Τα στοιχεία αφορούν το σύνολο των κρατήσεων που πραγματοποιήθηκαν μέσω της ιστοσελίδας και της εφαρμογής της Ferryscanner. Συνολικά, πάνω από 1,7 εκατομμύρια ταξιδιώτες επέλεξαν τη Ferryscanner για τις ακτοπλοϊκές τους μετακινήσεις, στοιχείο που αποτυπώνει τη συνεχή διεύρυνση της χρήσης των ψηφιακών της υπηρεσιών. Ενδεικτικό της σχέσης εμπιστοσύνης με το ταξιδιωτικό κοινό είναι ότι οι επαναλαμβανόμενες κρατήσεις ξεπέρασαν το 50% του συνολικού όγκου κρατήσεων το 2025, αναδεικνύοντας τη Ferryscanner σε μια σταθερή επιλογή για ακτοπλοϊκές μετακινήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Το ταξιδιωτικό κοινό της Ferryscanner το 2025 παρουσίασε μεγάλη ποικιλομορφία, εξυπηρετώντας διαφορετικά προφίλ ταξιδιωτών: 743.000 άνδρες, 884.000 γυναίκες, 96.000 παιδιά και 38.000 νήπια. Συνολικά, 60.954 οικογένειες πραγματοποίησαν κρατήσεις επιλέγοντας τις υπηρεσίες της Ferryscanner, επιβεβαιώνοντας τη δυνατότητα της εταιρείας να καλύπτει τόσο μεμονωμένα όσο και οικογενειακά ταξίδια, ανταποκρινόμενη σε ένα ευρύ φάσμα αναγκών ακτοπλοϊκών μετακινήσεων.

Σε επίπεδο προορισμών, το 2025 οι ταξιδιώτες της Ferryscanner επέλεξαν κυρίως ελληνικούς νησιωτικούς προορισμούς, με την Τήνο, τη Μύκονο, την Αίγινα, την Πάρο, το Ηράκλειο, τη Σύρο, τη Νάξο, τα Χανιά, την Άνδρο και τη Σαντορίνη να βρίσκονται στην κορυφή των προτιμήσεων. Στις διεθνείς διαδρομές, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε κυρίως σε προορισμούς της Ιταλίας και της Τουρκίας, με υψηλή ζήτηση για το Μπάρι, την Ανκόνα, τη Νάπολη και το Κάπρι, καθώς και για τo Μπόντρουμ (Αλικαρνασσός), τη Μαρμαρίδα και το Τσεσμέ.

Τα δεδομένα του 2025 αναδεικνύουν την ευελιξία που απολαμβάνουν οι χρήστες της Ferryscanner, καθώς πραγματοποίησαν κρατήσεις σε όλο το εύρος προγραμματισμού, από επιλογές της τελευταίας στιγμής έως κρατήσεις που έγιναν έως και 343 ημέρες πριν το ταξίδι. Η ίδια δυναμική φαίνεται και στην άμεση ανταπόκριση σε νέα δρομολόγια, με κρατήσεις να γίνονται μέσα σε λίγες μόνο ώρες από την έναρξή τους, αξιοποιώντας το διευρυμένο διεθνές δίκτυο συνεργασιών της εταιρείας με περισσότερες από 185 ακτοπλοϊκές εταιρείες παγκοσμίως.

Αυξημένη ήταν και η ζήτηση για ταξίδια τύπου island hopping, με κρατήσεις που περιλάμβαναν τρεις ή περισσότερους προορισμούς, γεγονός που καταδεικνύει την ικανότητα της Ferryscanner να υποστηρίζει σύνθετα και απαιτητικά ταξιδιωτικά σενάρια, χωρίς να επηρεάζεται η εμπειρία του χρήστη.

Όπως δήλωσε η κα Αλεξία Κωτσή, Marketing Director της Ferryscanner: «Το 2025 αποτέλεσε μια ακόμη χρονιά ανάπτυξης για τη Ferryscanner, με αύξηση κρατήσεων, διεύρυνση του ταξιδιωτικού κοινού και περαιτέρω ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας μας. Συνεχίζουμε να τοποθετούμε τον ταξιδιώτη στο επίκεντρο, εξελίσσοντας διαρκώς τις ψηφιακές μας υπηρεσίες και προσφέροντας ευελιξία, αξιοπιστία και πρόσβαση σε ένα ολοένα και πιο εκτεταμένο δίκτυο ακτοπλοϊκών δρομολογίων».