Ζελένσκι: Χρειάζονται «πολύ ευρύτερες αλλαγές» στο σύστημα επιστράτευσης

«Οι αποφάσεις έχουν ήδη ληφθεί για να διασφαλιστεί μια πιο δίκαιη κατανομή του προσωπικού μεταξύ των μάχιμων ταξιαρχιών» έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελέσνκι δήλωσε σήμερα ότι χρειάζονται «πολύ ευρύτερες αλλαγές» στο σύστημα επιστράτευσης της χώρας για τον πόλεμο με τη Ρωσία.

«Οι αποφάσεις έχουν ήδη ληφθεί για να διασφαλιστεί μια πιο δίκαιη κατανομή του προσωπικού μεταξύ των μάχιμων ταξιαρχιών» έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος στην πλατφόρμα Χ μετά την συνάντηση που είχε με τον νεοδιορισθέντα υπουργό Άμυνας Μιχαήλο Φιόντοροφ.

«Ωστόσο, απαιτούνται πολύ ευρύτερες αλλαγές στη διαδικασία επιστράτευσης που θα εγγυηθούν περισσότερες ευκαιρίες τόσο για τις Αμυντικές Δυνάμεις και τις Δυνάμεις Ασφαλείας της Ουκρανίας όσο και για τις οικονομικές διαδικασίες στο κράτος μας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ