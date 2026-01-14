Την Πέμπτη στην Ελλάδα η φρεγάτα «Κίμων» - «Παρών» στην υποδοχή ο Κ. Μητσοτάκης

Η πρώτη φρεγάτα τύπου Belharra του ελληνικού στόλου που απέπλευσε πρόσφατα από τις εγκαταστάσεις της Naval Group στη Λοριάν της Γαλλίας.

Στην εν πλω τελετή υποδοχής της «Κίμων», της πρώτης φρεγάτας τύπου Belharra του ελληνικού στόλου που απέπλευσε πρόσφατα από τις εγκαταστάσεις της Naval Group στη Λοριάν της Γαλλίας, θα παραστεί αύριο, Πέμπτη 15 Ιανουαρίου, στις 11:00 ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση.

Το Πολεμικό Ναυτικό δημοσιοποίησε βίντεο από τον πλου της φρεγάτας, η οποία ονομάστηκε «Κίμων», προς τιμήν του αρχαίου Αθηναίου στρατηγού, γιου του Μιλτιάδη, ήρωα της μάχης του Μαραθώνα. Στις εικόνες φαίνεται η φρεγάτα να πλέει στη Μεσόγειο, όπου συνάντησε τη φρεγάτα «Αιγαίον», ενταγμένη στη δύναμη «Irini» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πρώτη επικοινωνία μεταξύ των δύο ελληνικών πλοίων πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, ενώ στο άμεσο μέλλον αναμένονται κοινές ασκήσεις και γυμνάσια του Πολεμικού Ναυτικού.

Η «Κίμων», το πιο σύγχρονο πλοίο που έχει αποκτήσει το Πολεμικό Ναυτικό, αναμένεται να εισέλθει για πρώτη φορά σε ελληνικά νερά, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο για τον στόλο. Μετά από εκτενείς δοκιμές και προετοιμασία στη Γαλλία, το πλοίο κατευθύνεται προς τον ναύσταθμο της Σαλαμίνας, όπου θα υποδεχθείται με επίσημη και πανηγυρική τελετή.

Κατά την άφιξη, το πλοίο θα κινηθεί αρχικά στην περιοχή της Αίγινας για επισκέψεις υψηλόβαθμων πολιτειακών και στρατιωτικών αξιωματούχων, πριν ολοκληρώσει τον πλου προς τη Σαλαμίνα συνοδευόμενο από άλλες μονάδες του στόλου, σε ένα πλούσιο σε τελετουργικό γεγονός.

Η προετοιμασία της «Κίμων» περιλάμβανε τη μεταφορά και ενσωμάτωση πλήρους οπλισμού στη Γαλλία, εκτεταμένους ελέγχους λειτουργικότητας και εκπαίδευση του πληρώματος, αλλά και των στελεχών που θα επανδρώσουν τις επόμενες φρεγάτες Belharra. Έτσι, τίθενται οι βάσεις για μια ενιαία επιχειρησιακή κουλτούρα, ενόψει της ολοκλήρωσης του προγράμματος Belharra έως το τέλος της δεκαετίας.