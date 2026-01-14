Το YouTube επεκτείνει τον γονικό έλεγχο στην Ελλάδα και διεθνώς

Η δημοφιλής πλατφόρμα streaming παρουσιάζει νέες λειτουργίες που επιτρέπουν στους γονείς να ορίζουν το χρονικό διάστημα που μπορούν να αφιερώνουν οι έφηβοι στην παρακολούθηση των YouTube Shorts.

Σήμερα, το YouTube ανακοίνωσε ένα νέο σύνολο εργαλείων και προτύπων περιεχομένου που έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν στους γονείς περισσότερο έλεγχο στην εμπειρία θέασης των εφήβων τους.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η νέα έρευνα αποκαλύπτει, επίσης, ότι το 81% των γονέων στην Ελλάδα που χρησιμοποιεί τους εποπτευόμενους λογαριασμούς του YouTube συμφωνεί ότι το περιεχόμενο που παρακολουθεί το παιδί τους είναι κατάλληλο για την ηλικία του, ενώ ποσοστό που αγγίζει το 75% συμφωνεί ότι τα εργαλεία τους δίνουν τη σιγουριά ότι το παιδί τους βρίσκεται σε ένα ασφαλέστερο ψηφιακό περιβάλλον.

Ο Dr. Garth Graham, παγκόσμιος επικεφαλής του τομέα υγείας του YouTube, δήλωσε: «Πιστεύουμε στην προστασία των παιδιών μέσα στον ψηφιακό κόσμο, όχι από τον ψηφιακό κόσμο. Για τον λόγο αυτό, η παροχή αποτελεσματικών, ενσωματωμένων εργαλείων είναι τόσο σημαντική, καθώς οι γονείς διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση των κανόνων για τις διαδικτυακές εμπειρίες της οικογένειάς τους.»

Ο Dr Graham πρόσθεσε: «Μετά από σχόλια από γονείς και καθοδήγηση από ανεξάρτητους ειδικούς, εφοδιάζουμε τις οικογένειες με ακόμα περισσότερα εργαλεία και μέτρα προστασίας που είναι κατάλληλα για αυτές. Αυτό βασίζεται σε μια δεκαετία επενδύσεων για τη δημιουργία μιας υγιούς εμπειρίας για τους νέους στο YouTube».

Οι βασικές ενημερώσεις που κοινοποιήθηκαν σε μια νέα ανάρτηση στο ιστολόγιο του YouTube, περιλαμβάνουν:

● Νέοι γονικοί έλεγχοι για προσεκτική παρακολούθηση από εφήβους: Οι γονείς που διαθέτουν επιβλεπόμενους λογαριασμούς έχουν πλέον τη δυνατότητα να ορίσουν χρονικό όριο για την παρακολούθηση των Shorts. Σύντομα, θα παρέχεται και η επιλογή μηδενισμού του χρόνου προβολή των Shorts, μια πρωτοποριακή λειτουργία για τον κλάδο, που δίνει στους γονείς ευελιξία. Για παράδειγμα, θα μπορούν να απενεργοποιούν εντελώς τη ροή των Shorts όταν θέλουν ο έφηβος να επικεντρωθεί στη μελέτη του. Επιπλέον, οι γονείς μπορούν πλέον να ρυθμίζουν εξατομικευμένες υπενθυμίσεις για την «Ώρα ύπνου» ή για «Διάλειμμα», απευθείας από τον πίνακα γονικού ελέγχου.

● Απλούστερη ρύθμιση οικογενειακών λειτουργιών: Μια νέα διαδικασία εγγραφής θα διευκολύνει τους γονείς στη δημιουργία παιδικών λογαριασμών, καθώς και στην εναλλαγή μεταξύ των οικογενειακών προφίλ στην εφαρμογή για κινητά με λίγα μόνο κλικ. Αυτό διασφαλίζει ότι κάθε μέλος της οικογένειας απολαμβάνει την κατάλληλη εμπειρία θέασης, με ρυθμίσεις περιεχομένου και προτάσεις που ανταποκρίνονται στην ηλικία του και στα ενδιαφέροντα που πραγματικά θέλει να παρακολουθήσει.

● Διευκόλυνση της εύρεσης ποιοτικού και ουσιαστικού περιεχομένου για τους εφήβους: Το YouTube εισάγει νέες αρχές με σκοπό να κατευθύνει τους εφήβους προς περιεχόμενο που είναι κατάλληλο για την ηλικία τους και προσφέρει ουσιαστική αξία. Οι αρχές αυτές αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με το Center for Scholars & Storytellers του UCLA, με την υποστήριξη ειδικών από την Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία (APA) και το Νοσοκομείο Παίδων της Βοστώνης. Πλέον, θα καθοδηγούν το σύστημα προτάσεων του YouTube, ώστε να προβάλλει κατά προτεραιότητα βίντεο υψηλής ποιότητας από δημιουργούς στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.

Παράλληλα με τις νέες αρχές υψηλής ποιότητας για εφήβους, το YouTube παρουσίασε έναν Οδηγό για δημιουργούς, ο οποίος αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη Συμβουλευτική επιτροπή για νέους και οικογένειες της υπηρεσίας streaming και υποστηρίχθηκε από τον οργανισμό Save the Children International.

Η Rebecca Smith, Global Head of Child Protection, Save the Children International, δήλωσε: «Είμαστε χαρούμενοι που συνεργαζόμαστε με το YouTube για την κυκλοφορία του νέου Οδηγού για Δημιουργούς, ο οποίος εφοδιάζει τους δημιουργούς περιεχομένου με τη γνώση και τα εργαλεία που χρειάζονται ώστε να παραμένουν ενημερωμένοι, καταρτισμένοι και ασφαλείς στο διαδίκτυο. Με τη βοήθεια αυτού του οδηγού, οι δημιουργοί θα μπορούν όχι μόνο να αξιοποιούν στο έπακρο τη δική τους ψηφιακή εμπειρία, αλλά και να υποστηρίζουν και άλλους δημιουργούς. Αυτή η πρωτοβουλία αντικατοπτρίζει την κοινή δέσμευση του YouTube και του Save the Children για την προώθηση ενός ασφαλέστερου ψηφιακού περιβάλλοντος για όλους».

Ο Καθηγητής Peter Fonagy, επικεφαλής του Τμήματος Ψυχολογίας και Γλωσσικών Επιστημών στο UCL, δήλωσε: «Η ψυχική υγεία των παιδιών και των νέων αποτελεί παγκόσμια ανησυχία και, στη ψηφιακή εποχή, το περιεχόμενο που συναντούν οι έφηβοι στο διαδίκτυο μπορεί να έχει τόσο θετικές όσο και αρνητικές επιπτώσεις. Οι Αρχές Ποιότητας για Εφήβους του YouTube προσφέρουν στους δημιουργούς έναν πρακτικό, βασισμένο στην έρευνα οδηγό για τη δημιουργία βίντεο που είναι αναπτυξιακά κατάλληλα, συναισθηματικά ασφαλή και ουσιαστικά υποστηρικτικά για τους νέους. Το UCL με χαρά συμμετείχε σε αυτό το πρόγραμμα, συμβάλλοντας με τεκμηριωμένες γνώσεις γύρω από την εφηβική ανάπτυξη, ώστε οι δημιουργοί να κατανοήσουν την ευρύτερη ευθύνη τους: να βοηθούν τους εφήβους να αναπτύσσονται, περιορίζοντας παράλληλα τους πιθανούς κινδύνους».

Αυτές οι ενημερώσεις θα αρχίσουν να διατίθενται από σήμερα και θα επεκταθούν σταδιακά σε όλους τους χρήστες παγκοσμίως μέσα στους επόμενους μήνες.