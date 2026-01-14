Ελληνικά Οινοποιεία: Συμφωνία με τον Αγροτικό Οινοποιητικό Συνεταιρισμό Νέας Αγχιάλου

Η συμφωνία αυτή, με διάρκεια 12ετίας, δεν αποτελεί απλώς μία εμπορική πράξη αλλά συνιστά μια στρατηγική συμμαχία με ισχυρό ιστορικό και συμβολικό αποτύπωμα.

Ο Όμιλος Ελληνικά Οινοποιεία ανακοίνωσε την έναρξη από την 1/1/2026 μίας σημαντικής, εμπορικής συμφωνίας που αφορά την αποκλειστική διάθεση των προϊόντων του Αγροτικού Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Νέας Αγχιάλου «Η Δήμητρα».

Η συμφωνία αυτή, με διάρκεια 12ετίας, δεν αποτελεί απλώς μία εμπορική πράξη αλλά συνιστά μια στρατηγική συμμαχία με ισχυρό ιστορικό και συμβολικό αποτύπωμα, αναδεικνύοντας τη συνάντηση ενός ιστορικού συνεταιριστικού σχήματος με μία σύγχρονη, οργανωμένη ιδιωτική πρωτοβουλία, με κοινό όραμα τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενίσχυση της ελληνικής παραγωγής.

Όπως δήλωσε ο Ηλίας Γεωργιάδης, CEO των Ελληνικών Οινοποιείων: «Η συνεργασία μας με τον Συνεταιρισμό είναι μία στρατηγική επιλογή. Ενώνουμε ιστορία και ποιότητα με σύγχρονη επιχειρηματική οργάνωση, με στόχο να ενισχύσουμε ουσιαστικά την ελληνική παραγωγή και να δημιουργήσουμε μακροπρόθεσμη αξία».

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός «Η Δήμητρα» ιδρύθηκε το 1918 από Έλληνες πρόσφυγες της Ανατολικής Ρωμυλίας που εγκαταστάθηκαν στη Νέα Αγχίαλο, μια περιοχή με βαθιές ιστορικές ρίζες (Πυρασός - Φθιώτιδες Θήβες). Αποτελεί έναν από τους παλαιότερους και ιστορικότερους συνεταιρισμούς της χώρας, γεννημένος στην απαρχή του ελληνικού συνεταιριστικού κινήματος.

Με κομβική γεωγραφική θέση στη θεσσαλική γη και πρόσβαση σε ποιοτικό, ανταγωνιστικό σταφύλι, ο Συνεταιρισμός παράγει εδώ και δεκαετίες οίνους και αποστάγματα υψηλής ποιότητας. Ναυαρχίδα της παραγωγής αποτελεί το Θεσσαλικό Τσίπουρο, ονομασία που καθορίζει την κατηγορία των θεσσαλικών αποσταγμάτων, με αυθεντική τυπικότητα και παραδοσιακές συνταγές από στέμφυλα της περιοχής. Το χαρτοφυλάκιο συμπληρώνουν αναγνωρίσιμα brandsόπως ΑΝΕΜΕΛΟ, ΦΙΛΥΡΑ, ΡΕΤΣΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ και άλλα.

Ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Ιωάννης Κίτσιος σημείωσε σχετικά: «Η συμφωνία αυτή αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στη διαδρομή, στους ανθρώπους και στο μέλλον του Συνεταιρισμού μας. Διασφαλίζει σταθερότητα, συνέχεια και προοπτική ανάπτυξης για τη "Δήμητρα" και τους αμπελουργούς της Νέας Αγχιάλου».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα Ελληνικά Οινοποιεία έχουν ως ξεκάθαρη αποστολή την ανάδειξη του ελληνικού κρασιού και αποστάγματος τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η νέα συνεργασία αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της στήριξης του συνεταιριστικού μοντέλου και της σύνδεσης ελληνικής επιχειρηματικότητας και παράδοσης, με επίκεντρο τον καταναλωτή.

Στόχος της συμφωνίας είναι η ενίσχυση της παρουσίας των προϊόντων του Συνεταιρισμού, σε συνέργεια με την εμπορική δραστηριότητα και το χαρτοφυλάκιο των Ελληνικών Οινοποιείων (Boutari, Semeli, Scalarea, Noctera, IOΛΗ) καθώς και η βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας μέσω γεωγραφικών και οργανωτικών συνεργιών.Με βάση τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, εκτιμάται ότι ο κύκλος εργασιών του Συνεταιρισμού θα ενισχυθεί σημαντικά εντός της επόμενης τριετίας.