Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF): Η οικονομική αντιπαράθεση μεταξύ κρατών ο μεγαλύτερος κίνδυνος παγκοσμίως

Η οικονομική αντιπαράθεση μεταξύ κρατών και οι επιπτώσεις της είναι στην κορυφή της ετήσιας έρευνας του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF) για τους κινδύνους, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, αντικαθιστώντας την ένοπλη σύγκρουση ως τη μεγαλύτερη ανησυχία των 1.300 και πλέον ειδικών που ερωτήθηκαν σε όλο τον κόσμο.

Η έρευνα έδειξε επίσης ότι οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι υποχωρούν στην κατάταξη ενώ άλλες ανησυχίες ήρθαν στο προσκήνιο –κυρίως φόβοι για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της αδύναμης διακυβέρνησης της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ/ΑΙ).

Η Σααντία Ζαχίντι, γενική διευθύντρια της ετήσιας διάσκεψης του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός που αναμένεται να ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα, επικαλέστηκε την αύξηση των δασμών, τους ελέγχους στις ξένες επενδύσεις και τους πιο αυστηρούς εφοδιαστικούς ελέγχους σε πόρους όπως κρίσιμης σημασίας ορυκτά ως παραδείγματα «γεωοικονομικής αντιπαράθεσης», που κατατάσσεται ως ο κορυφαίος κίνδυνος.

«(Είναι) όταν τα εργαλεία οικονομικής πολιτικής ουσιαστικά γίνονται όπλα αντί για βάση συνεργασίας», δήλωσε η ίδια σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου.

Οι πολιτικές «Πρώτα η Αμερική» του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχουν οδηγήσει σε σημαντική αύξηση στους αμερικανικούς εμπορικούς δασμούς σε όλο τον κόσμο και έχουν τροφοδοτήσει τις εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας, που κυριαρχεί στα κρίσιμης σημασίας ορυκτά και αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Οι κίνδυνοι για ακραία καιρικά φαινόμενα τα επόμενα δύο χρόνια υποχώρησαν από τη 2η στην 4η θέση και η μόλυνση από την 6η στην 9η. Οι ανησυχίες για κρίσιμης σημασίας αλλαγή στα οικοσυστήματα και για απώλεια της βιοποικιλότητας υποχώρησαν αντίστοιχα κατά επτά και πέντε θέσεις.

Ωστόσο, ερωτηθέντες ποιες είναι οι μεγαλύτερες ανησυχίες τους σε μια περίοδο 10 ετών, οι ίδιοι συμμετέχοντες κατέταξαν τέτοιου είδους περιβαλλοντικές ανησυχίες στις τρεις πρώτες θέσεις.

Η ανησυχία για «δυσμενή αποτελέσματα των τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης» βρίσκεται στην 30ή θέση σε ορίζοντα δύο ετών αλλά στην 5η θέση σε ορίζοντα 10 ετών.

Η Ζαχίντι δήλωσε ότι η έρευνα αποκάλυψε ότι οι περισσότερες ανησυχίες επικεντρώνονται στο πώς η ανεπαρκής διακυβέρνηση γύρω από την ΑΙ μπορεί να πλήξει τις θέσεις εργασίας, την κοινωνία και την ψυχική υγεία ενώ χρησιμοποιείται ολοένα και πιο πολύ ως πολεμικό όπλο.

Το WEF δήλωσε ότι στην ετήσια έρευνά του συγκεντρώθηκαν απαντήσεις από «περισσότερους από 1.300 παγκόσμιους ηγέτες και ειδικούς από τον ακαδημαϊκό χώρο, επιχειρήσεις, κυβερνήσεις, διεθνείς οργανισμούς και την κοινωνία των πολιτών».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ