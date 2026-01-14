ΗΠΑ: «Παγώνουν» από την επόμενη εβδομάδα οι εκδόσεις βίζας για υπηκόους 75 χωρών

Η Σομαλία, η Ρωσία, το Ιράν, το Αφγανιστάν, η Βραζιλία, η Νιγηρία και η Ταϊλάνδη είναι μεταξύ των χωρών που περιλαμβάνονται στη λίστα.

Η αμερικανική κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ παγώνει κάθε διαδικασία έκδοσης βίζας για υπηκόους από 75 χώρες, δήλωσαν ένας εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες παγώνουν όλες τις διαδικασίες έκδοσης βίζας για 75 χώρες», έγραψε η Κάρολαϊν Λέβιτ στο X, παραπέμποντας σε σχετικό άρθρο που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Fox News.

US freezes all visa processing for 75 countries, including Somalia, Russia, Iranhttps://t.co/EAFsAcsATz — Karoline Leavitt (@PressSec) January 14, 2026

Σύμφωνα με τη Λέβιτ, το μέτρο ισχύει για τη μεταναστευτική βίζα και επηρεάζει, μεταξύ άλλων, αιτήσεις από υπηκόους της Σομαλίας, της Ρωσίας, του Αφγανιστάν, της Βραζιλίας, του Ιράν, του Ιράκ, της Αιγύπτου, της Νιγηρίας, της Ταϊλάνδης και της Υεμένης.

Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν έδωσε λεπτομέρειες για το σχέδιο, το οποίο αποκάλυψε λίγο νωρίτερα το Fox News.

Το πάγωμα θα ξεκινήσει στις 21 Ιανουαρίου, ανέφερε το αμερικανικό τηλεοπτικό ειδησεογραφικό δίκτυο, επικαλούμενο υπόμνημα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Το Fox News μετέδωσε πως το αμερικανικό ΥΠΕΞ έδωσε εντολή στις πρεσβείες των ΗΠΑ να μην προχωρήσουν σε εκδόσεις θεώρησης εισόδου βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επανεκτιμά τις διαδικασίες του. Δεν δόθηκε χρονικό πλαίσιο.

Τον Νοέμβριο, ο Τραμπ είχε δεσμευτεί να «παύσει οριστικά» τη μετανάστευση από όλες τις «χώρες του Τρίτου Κόσμου» μετά τους πυροβολισμούς κοντά στον Λευκό Οίκο από Αφγανό υπήκοο που σκότωσε ένα μέλος της Εθνοφρουράς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ