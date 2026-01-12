Σε υψηλό 5 εβδομάδων το πετρέλαιο με φόντο Ιράν, Βενεζουέλα, Πάουελ

Οι εξελίξεις με Ιράν, Βενεζουέλα και Τζερόμ Πάουελ δίνουν ώθηση στις τιμές του «μαύρου χρυσού» με Brent και WTI σε υψηλά από 5/12/2025.

Σε υψηλό σχεδόν πέντε εβδομάδων (από 5 Δεκεμβρίου 2025), σκαρφάλωσε το πετρέλαιο τη Δευτέρα καθώς οι ανησυχίες ότι το Ιράν ενδέχεται να μειώσει τις εξαγωγές κατά τη διάρκεια της καταστολής των μεγαλύτερων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων εδώ και χρόνια αντιστάθμισαν τις προσδοκίες ότι οι προμήθειες θα μπορούσαν να αυξηθούν από τη Βενεζουέλα, ένα άλλο μέλος του ΟPEC.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύθηκαν 1,1% στα 64,01 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate κέρδισε 0,6% στα 59,50 δολάρια. Το Ιράν δήλωσε τη Δευτέρα ότι διατηρεί ανοιχτή την επικοινωνία με τις ΗΠΑ, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ζυγίζει τις απαντήσεις στην θανατηφόρα καταστολή των διαδηλώσεων που αποτελούν μια από τις πιο δύσκολες προκλήσεις για την Τεχεράνη από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Ο Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με ανώτερους συμβούλους την Τρίτη για να συζητήσουν επιλογές για το Ιράν, τόνισε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters. νΗ Βενεζουέλα αναμένεται να επαναλάβει σύντομα τις εξαγωγές πετρελαίου μετά την σύλληψη Νικολάς Μαδούρο, όπως υπογράμμισε ο Τραμπ ενώ η κυβέρνηση στο Καράκας πρόκειται να παραδώσει στις ΗΠΑ έως και 50 εκατ. βαρέλια πετρελαίου που υπόκεινται σε δυτικές κυρώσεις.

Δεδομένων των νέων συνθηκών, έχει πυροδοτηθεί ένας αγώνας δρόμου μεταξύ των πετρελαϊκών εταιρειών για την εύρεση δεξαμενόπλοιων και την προετοιμασία επιχειρήσεων για την ασφαλή μεταφορά του «μαύρου χρυσού», ανέφεραν τέσσερις πηγές. Σε συνάντηση στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή, η πολυεθνική εταιρεία εμπορευμάτων Trafigura τόνισε ότι το πρώτο της πλοίο θα φορτωθεί εντός εβδομάδας.

Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης τον κίνδυνο διακοπών στον εφοδιασμό από τη Ρωσία, καθώς οι επιθέσεις της Ουκρανίας έχουν στοχεύσει τις ενεργειακές της εγκαταστάσεις, αλλά και τις προοπτικές αυστηρότερων κυρώσεων των ΗΠΑ στον ενεργειακό τομέας της Μόσχας. Στο Αζερμπαϊτζάν, οι εξαγωγές πετρελαίου μειώθηκαν σε 23,1 εκατ. τόνους το 2025 από 24,4 εκατ. τόνους το 2024.

Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος σκλήρυνε τις επιθέσεις στη Fed, εντείνοντας τις ανησυχίες στις αγορές σχετικά με την ανεξαρτησία της. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ προτίθεται να απαγγείλει κατηγορίες στον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ, για την κατάθεσή του στο Κογκρέσο σχετικά με το κόστος των έργων ανακαίνισης των κεντρικών γραφείων της κεντρικής τράπεζας.

Ο κ. Πάουελ έκανε λόγο για «πρόσχημα» ώστε ο Τραμπ να αποκτήσει μεγαλύτερη επιρροή στα επιτόκια, τα οποία από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του πριν από ένα χρόνο, έχει πιέσει τον Πάουελ να μειώσει απότομα. Τα χαμηλότερα επιτόκια θα μπορούσαν να ενισχύσουν την οικονομική ανάπτυξη και τη ζήτηση πετρελαίου μειώνοντας το κόστος για τους καταναλωτές, αλλά θα μπορούσε επίσης να δυσκολέψει την αντίδραση της Fed σε μια πιθανή μελλοντική αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων.