ΧΑ: Κατοχύρωση κερδών στις τράπεζες και ήπιες απώλειες για τον ΓΔ

Το αγοραστικό ενδιαφέρον σε τίτλους που τις προηγούμενες ημέρες δέχθηκαν πιέσεις, αλλά κυρίως οι κινήσεις κατοχύρωσης κερδών στις τράπεζες, συνθέτουν την εικόνα στη Λεωφόρο Αθηνών την Παρασκευή.
Υπενθυμίζεται ότι ο τραπεζικός δείκτης προέρχεται από τετραήμερο ράλι με αθροιστικά κέρδη 9,86%, ενώ σε επίπεδο επιμέρους τίτλων, στο ίδιο διάστημα, η Alpha Bank μέχρι το χθεσινό κλείσιμο κατέγραφε κέρδη 7,26%, η ΕΤΕ 10,38%, η Eurobank 10,54% και η Τρ. Πειραιώς 11,13%.
Οι επενδυτές κατοχυρώνουν μέρος αυτών των κερδών, χωρίς ωστόσο να λείπουν και εισροές σε μετοχές που τις προηγούμενες ημέρες δέχθηκαν πιέσεις. Ενδεικτικά, η Helleniq Energy αντιδρά ανοδικά έως τα 8,66 ευρώ σήμερα, μετά από διήμερες απώλειες 3,73%, ενώ και η Motor Oil μετά από τριήμερες απώλειες 7,13% σήμερα ενισχύεται σε ποσοστό άνω του 1%.
Στην κορυφή των κερδών του FTSE Large Cap βρίσκεται ο τίτλος της Τιτάν, ενισχυμένος έως τα 54,50 ευρώ νωρίτερα και σε νέα υψηλά 52 εβδομάδων, μετά και το νέο deal στις ΗΠΑ. Αξιοσημείωτη και η κίνηση της Coca-Cola HBC που μετά το χθεσινό +4,74% συνεχίζει ανοδικά και σήμερα, μ εκέρδη έως 1,84% στα 45,46 ευρώ.
Καλύτερη η εικόνα σήμερα στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, όπου ανοδικά κινούνται, μεταξύ άλλων, οι Άβαξ (+1,49%), Intracom (+0,66%) και Dimand (+0,44%), ενώ στον αντίποδα βρίσκονται οι μετοχές των ΑΔΜΗΕ και Autohellas με απώλειες 1,32% και 0,93% αντίστοιχα.
Έτσι, παρά τις πιέσεις στις τράπεζες και τις απώλειες 1,26% του τραπεζικού δείκτη στις 2.488,38 μονάδες, ο Γενικός Δείκτης κινείται στο -0,25% και τις 2.198,62 μονάδες.
Σε επίπεδο εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης μέχρι το χθεσινό κλείσιμο βρισκόταν στο +2,14%, ενώ ο ΔΤΡ στο +5,83%.
Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται στο 1:1,1 με 48 τίτλους να κινούνται ανοδικά, έναντι 51 σε αρνητικό έδαφος και 54 που διαπραγματεύονται αμετάβλητοι.
Ο τζίρος λίγο πριν τις 11:30 διαμορφώνεται σε 45,22 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €3,44 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.