Ήπια άνοδος με αυξημένο τζίρο στο Χρηματιστήριο της Αθήνας

Δυναμική η επανέναρξη των συναλλαγών στη Λεωφόρο Αθηνών, μετά την αργία των Θεοφανείων.

Δυναμική η επανέναρξη των συναλλαγών στο ΧΑ, μετά την αργία των Θεοφανείων, με αυξημένο τζίρο που ξεπερνά τα 50 εκατ. ευρώ πριν τη συμπλήρωση των πρώτων 40 λεπτών της συνεδρίασης και με τον Γενικό Δείκτη να κινείται σε νέα πολυετή υψηλά, πάνω από τις 2.160 μονάδες.

Τραπεζικά και μη blue chips προσελκύουν αξιόλογο αγοραστικό ενδιαφέρον, με τις μετοχές των ElvalHalcor, ΟΤΕ, Alpha Bank και Τρ. Πειραιώς να ξεχωρίζουν, ενισχυμένες άνω του 1%.

Ειδικά για τον τραπεζικό κλάδο, μία ακόμα έκθεση από το εξωτερικό επισημαίνει τις θετικές προοπτικές, με τους αναλυτές της Goldman Sachs να τοποθετούν τις μετοχές των ελληνικών τραπεζών μεταξύ των ελκυστικότερων στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα επισημαίνουν ότι τόσο η Τράπεζα Πειραιώς όσο και η Eurobank θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχους εξαγοράς.

Εκτός συνόρων, παλαιά και νέα γεωπολιτικά ζητήματα βρίσκονται στο επίκεντρο, όπως οι συζητήσεις για την επόμενη μέρα στην Ουκρανία, οι πρωτοφανείς, από πολλές απόψεις, εξελίξεις αναφορικά με το μέλλον της Γροιλανδίας, και φυσικά οι πετρελαϊκές ροές από τη Βενεζουέλα προς τις ΗΠΑ.

Ως προς την ανατροπή του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, η UniCredit σχολιάζει πως «σηματοδότησε μια καθοριστική ρήξη με τη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες, εγκαινιάζοντας μια πιο επιθετική America-First εκδοχή ηγεμονίας σε ολόκληρο το δυτικό ημισφαίριο». Οι αναλυτές της UniCredit επισημαίνουν επίσης πως «στο πλαίσιο της κλιμακούμενης στρατηγικής αντιπαλότητας με την Κίνα και ενός ολοένα και πιο κατακερματισμένου γεωπολιτικού τοπίου, η διασφάλιση πρόσβασης σε κρίσιμους φυσικούς πόρους -στην προκειμένη περίπτωση στο πετρέλαιο- αποτελεί πλέον βασική προτεραιότητα για την Ουάσιγκτον».

Στο ελληνικό ταμπλό, ο Γενικός Δείκτης λίγο μετά τις 11:00 βρίσκεται στις 2.158,19 μονάδες με άνοδο 0,18%. Κινούμενος ανοδικά από την έναρξη των συναλλαγών, ο ΓΔ βρέθηκε νωρίτερα έως τις 2.163,24 μονάδες.

Ενισχυμένος και ο τραπεζικός δείκτης, που καταγράφει άνοδο 0,20% στις 2.395,35 μονάδες.

Στο σύνολο του ταμπλό 67 μετοχές κινούνται σε θετικό έδαφος, έναντι 39 που καταγράφουν απώλειες και 47 που διαπραγματεύονται αμετάβλητες.

Ο τζίρος διαμορφώνεται μέχρι στιγμής σε 53,56 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €9,32 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.