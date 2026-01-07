GS: Long για τις μετοχές των ελληνικών τραπεζών - Πιθανοί στόχοι εξαγοράς Πειραιώς και Eurobank

Παρά τη συνολική άνοδο του κλάδου, οι μετοχές των ελληνικών τραπεζών παραμένουν από τις φθηνότερες επιλογές στην Ευρώπη, σχολιάζει ο οίκος.

Το θετικό επενδυτικό αφήγημα για τις ευρωπαϊκές τράπεζες παραμένει ενεργό, με βασικούς μοχλούς, μεταξύ άλλων, την επιτάχυνση της πιστωτικής επέκτασης, τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη σε επίπεδο λειτουργικής αποδοτικότητας και τη δραστηριότητα σε επίπεδο συγχωνεύσεων και εξαγορών, αναφέρει σε έκθεσή της η Goldman Sachs.

Ωστόσο, όπως εξηγούν οι αναλυτές του οίκου, το 2025 οι μετοχές των ευρωπαϊκών τραπεζών ανατιμήθηκαν σημαντικά, γεγονός που καθιστά την περαιτέρω θετική πορεία άμεσα εξαρτώμενη από νέες αναβαθμίσεις σε επίπεδο κερδοφορίας.

Παρά τη θετική εικόνα του κλάδου, η αναζήτηση νέων τοποθετήσεων στις τράπεζες μετά το ισχυρό ράλι του 2025 δεν είναι εύκολη, ωστόσο οι ελληνικές τράπεζες παραμένουν μεταξύ των βασικών επενδυτικών επιλογών, όπως σημειώνει ο οίκος.

Παρά τη συνολική άνοδο του κλάδου, οι μετοχές των ελληνικών τραπεζών παραμένουν από τις φθηνότερες επιλογές στην Ευρώπη. Διαπραγματεύονται περίπου στις 7-8 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2027 και κοντά στο 1x τα ενσώματα ίδια κεφάλαια, με αποδόσεις ενσώματων ιδίων κεφαλαίων της τάξης του 13%-15%. Σε προσαρμοσμένη βάση, η απόδοση ιδίων κεφαλαίων φθάνει περίπου το 17% για την Τράπεζα Πειραιώς και τη Eurobank, είναι ελαφρώς χαμηλότερη για την Alpha Bank και προσεγγίζει το 20% για την Εθνική Τράπεζα (υποθέτοντας δείκτη CET1 στο 14% για την ΕΤΕ).

Όπως σχολιάζει η Goldman Sachs, η Τράπεζα Πειραιώς ξεχωρίζει κυρίως λόγω των προοπτικών αναβάθμισης των εκτιμήσεων κερδοφορίας, καθώς οι τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς υπολείπονται κατά περίπου 9% του στόχου για κέρδη ανά μετοχή 1,2 ευρώ το 2027.

Η Εθνική Τράπεζα ξεχωρίζει κυρίως λόγω πλεονάζοντος κεφαλαίου, με τον δείκτη CET1 να ανέρχεται στο 19%, έναντι στόχου 14%, και περισσότερη σαφήνεια αναμένεται με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Η Alpha Bank αποτελεί την καθαρή επιλογή αξίας, διαπραγματευόμενη κάτω από τις 7 φορές τα κέρδη, ενώ διατηρεί και πρόσθετο δυνητικό όφελος λόγω της σχέσης της με την UniCredit.

Παράλληλα, τόσο η Τράπεζα Πειραιώς όσο και η Eurobank θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχους εξαγοράς, όπως σημειώνει η Goldman Sachs, ενώ σε συζητήσεις του οίκου με επενδυτές έχει αναφερθεί και η πιθανότητα ενδιαφέροντος από την KBC Bank για τη Eurobank, λόγω της παρουσίας της τελευταίας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.