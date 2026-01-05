ΧΑ: Οριακή διόρθωση για τον Γενικό Δείκτη, νέα άνοδος στις τράπεζες

Με οριακές απώλειες ολοκληρώθηκαν οι συναλλαγές της Δευτέρας για τον Γενικό Δείκτη, που παραμένει σε επαφή με τα νέα πολυετή υψηλά. Ξεχώρισαν ανοδικά στον FTSE Large Cap οι ElvalHalcor και Helleniq Energy.

Με οριακές απώλειες ολοκληρώθηκαν για τον Γενικό Δείκτη οι συναλλαγές της Δευτέρας, εν μέσω μικτών τάσεων στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Η εβδομάδα των τεσσάρων συνεδριάσεων, λόγω της αργίας (στο ΧΑ και σε αρκετές ευρωπαϊκές αγορές) των Θεοφανείων, ξεκίνησε με αντίρροπες δυνάμεις στο ταμπλό της υψηλής κεφαλαιοποίησης, όπου ξεχώρισαν ανοδικά οι ElvalHalcor και Helleniq Energy, ενώ στον αντίποδα με απώλειες περί του 2%-2,5% βρέθηκαν οι Coca-Cola HBC, Aktor και ΔΕΗ.

Με τζίρο 216,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €24,66 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές, στο σύνολο του ταμπλό 72 μετοχές έκλεισαν με θετικό πρόσημο, έναντι 57 που υποχώρησαν και 24 που διατηρήθηκαν αμετάβλητες.

Εκτός συνόρων, οι αγορές φαίνεται ότι παραβλέπουν προς το παρόν το όποιο γεωπολιτικό ρίσκο μετά τις εξελίξεις στη Λατινική Αμερική. Ο γερμανικός DAX κατέγραφε κέρδη άνω του 1%, τη στιγμή που ο Dow Jones «σκαρφάλωνε» σε νέα ιστορικά υψηλά.

Έτσι, η ελληνική αγορά παρέμεινε σε απόσταση αναπνοής από τα πολυετή ψηλά που σημείωσε στην πρώτη συνεδρίαση του έτους. Όπως σχολίαζε η Fast Finance, η αγορά συνεχίζει να προσελκύει σταδιακά νέους επενδυτές και φρέσκα κεφάλαια, αλλά και αυξημένες τοποθετήσεις από υφιστάμενους επενδυτές.

Σε ό,τι αφορά την τεχνική εικόνα, η χρηματιστηριακή επισημαίνει ότι o Γενικός Δείκτης φαίνεται να στοχεύει σε πρώτη φάση τη ζώνη των 2.350 μονάδων, με ενδιάμεση αντίσταση τις 2.260 μονάδες, σημειώνοντας πως, παραδοσιακά, το πρώτο διάστημα του έτους έχει δώσει ικανοποιητικές αποδόσεις και όλα δείχνουν ότι το μοτίβο αυτό ενδέχεται να επαναληφθεί και φέτος.

Για τον Γενικό Δείκτη, που κινήθηκε ήπια πτωτικά σε όλη τη διάρκεια των συναλλαγών, η συνεδρίαση της Δευτέρας έκλεισε στις 2.154,40 μονάδες με οριακή διόρθωση 0,17%.

Αντίθετα, νέα άνοδο σημείωσε ο δείκτης των τραπεζών, κλείνοντας ενισχυμένος 0,40% στις 2.390,64 μονάδες.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap ξεχώρισε η άνοδος 4,23% της ElvalHalcor στα 4,06 ευρώ και το +3,52% της Helleniq Energy στα 8,83 ευρώ. Ενισχυμένες άνω του 1% ακολούθησαν οι μετοχές των Τρ. Κύπρου (+1,45%), Eurobank (+1,42%), Aegean (+1,38%), Cenergy (+1,29%) και Alpha Bank (+1,27%), ενώ με μικρότερα κέρδη ολοκλήρωσαν οι Metlen (+0,45%), Τιτάν (+0,37%) και Lamda Development (+0,14%).

Κοντά στο χαμηλό ημέρας το κλείσιμο της Coca-Cola HBC, που υποχώρησε 2,46% στα 42,78 ευρώ, περί του 2% υποχώρησαν επίσης οι Aktor και ΔΕΗ στα 9,70 ευρώ και 18,25 ευρώ αντίστοιχα, ενώ πτωτικά άνω του 1% κινήθηκαν και οι Motor Oil (-1,27%) και ΔΑΑ (-1,19%).

Με μικρότερες απώλειες ολοκλήρωσαν, μεταξύ άλλων, οι τίτλοι των Viohalco (-0,83%), Jumbo (-0,72%), Τρ. Πειραιώς (-0,57%), ΕΤΕ (-0,47%), ΟΤΕ (-0,36%) και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,31%).