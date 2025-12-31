Ιστορικό το 2025 για τα πολύτιμα μέταλλα: Ράλι 46ετίας για χρυσό - Με τριψήφιο άλμα το ασήμι

Τα πολύτιμα μέταλλα κατέγραψαν τεράστια κέρδη, με τον χρυσό να χτυπά πολλαπλά ρεκόρ στο 2025 στην ισχυρότερη ετήσια επίδοσή του εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια.

Τα πολύτιμα μέταλλα κατέγραψαν τεράστια κέρδη, με τον χρυσό να χτυπά πολλαπλά ρεκόρ στο 2025 στην ισχυρότερη ετήσια επίδοσή του εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια ενώ οι τιμές του ασημιού και της πλατίνας υπερδιπλασιάστηκαν, σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Και την τρέχουσα χρονιά -που σημαδεύτηκε από έντονη γεωπολιτική και οικονομικοεμπορική αστάθεια- τα πολύτιμα μέταλλα «έλαμψαν» επιβεβαιώνοντας τον ρόλο και τον χαρακτήρα τους ως ασφαλή καταφύγια.

Η τιμή του χρυσού εκτοξεύθηκε σχεδόν 64% φέτος, στην πιο ξέφρενη ετήσια άνοδό του από το 1979, με το ράλι να αντανακλά τον αντίκτυπο των μειώσεων των επιτοκίων των ΗΠΑ και τις προσδοκίες για περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής το 2026, σε συνδυασμό με γεωπολιτικές πιέσεις, μεγάλες αγορές από τις κεντρικές τράπεζες και ισχυρές εισροές ETF. Στην αυλαία του 2025, ο χρυσός στην αγορά σποτ απώλεσε 0,61% στα 4.318,67 δολάρια και το ασήμι σημείωσε «βουτιά» 6,7% στα 71,36 δολάρια.

Πάντως, το ασήμι έχει εκτιναχθεί άνω του 141% από την αρχή του 2025, στην καλύτερη χρονιά στην ιστορία του (ιστορικό υψηλό με 83,62 δολάρια τη Δευτέρα) ξεπερνώντας κατά πολύ το άλμα του χρυσού. Το ράλι οφείλεται στις ελλείψεις προσφοράς, τα χαμηλά αποθέματα, την αυξανόμενη όρεξη της βιομηχανίας και των επενδυτών και την πρόσφατη ένταξη του πολύτιμου μετάλλου στον κατάλογο των κρίσιμων ορυκτών στις ΗΠΑ.

Η πλατίνα σκαρφάλωσε στο ιστορικό υψηλό των 2.478,50 δολαρίων τη Δευτέρα με πτήση πάνω από 112% για το έτος, στη μεγαλύτερη έκρηξη στην ιστορία της. Το παλλάδιο έκλεισε το 2025 με άνοδο άνω του 75%, στην πιο κερδοφόρα πορεία του στην 15ετία. Ο χαλκός επίσης αναρριχήθηκε σε ιστορικά υψηλά, ενώ στον αντίποδα το κακάο, η ζάχαρη και το αργό πετρέλαιο ήταν μεταξύ των μεγαλύτερων χαμένων της χρονιάς.

Κοιτάζοντας μπροστά, τα πολύτιμα μέταλλα έχουν περιθώριο για μεγαλύτερα κέρδη το 2026, καθώς τα επιτόκια αναμένεται να μειωθούν. «Η ζήτηση για μέταλλα φαίνεται σταθερή τόσο από βιομηχανική όσο και από λιανική άποψη», επεσήμανε ο Tιμ Γουάτερερ, επικεφαλής αναλυτής αγοράς στην KCM Trade, μια παγκόσμια χρηματιστηριακή εταιρεία σύμφωνα με το Reuters.

«Οι βασικοί θεμελιώδεις παράγοντες της ζήτησης των κεντρικών τραπεζών και της τοποθέτησης των επενδυτών ενόψει των αναμενόμενων χαμηλότερων επιτοκίων των ΗΠΑ το 2026 παραμένουν άθικτοι» πρόσθεσε. «Συνεχίζουμε να βλέπουμε ανοδική πορεία στα πολύτιμα μέταλλα, καθώς πολλοί από τους κινδύνους από φέτος παραμένουν ενόψει του 2026», υπογράμμισε ο αναλυτής εμπορευμάτων της BNP Paribas, Τζέισον Γινγκ.

Ο χαλκός στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου αναρριχήθηκε στην πρωτοφανή κορυφή των 12.960 δολαρίων αυτή την εβδομάδα, με εκτόξευση 41,2% το 2025 -στην πιο... πράσινη χρονιά του από το 2009 σύμφωνα με το MarketWatch-, αντλώντας έξτρα ώθηση από το ασθενέστερο δολάριο των ΗΠΑ, την αυξανόμενη ζήτηση από τεχνητή νοημοσύνη και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις διαταραχές στην παραγωγή των ορυχείων διεθνώς.

Ο κασσίτερος σημείωσε παρόμοια κέρδη χάρη στις διαταραχές στην προσφορά στη Μιανμάρ και τη σύσφιξη των ροών από την Ινδονησία, ενώ το αλουμίνιο πρόσθεσε 17%, υποστηριζόμενο από το όριο της Κίνας στην ικανότητα τήξης και την αύξηση της ζήτησης από τεχνολογίες ενεργειακής μετάβασης. Ωστόσο, ο άνθρακας οπτανθρακοποίησης, ένα συστατικό της χαλυβουργίας, βρέθηκε στο κόκκινο φέτος.

Το κακάο - ο μεγαλύτερος χαμένος του 2025 - σημείωσε πτώση 48% φέτος, με την απότομη περσινό του άνοδο να οδηγεί τόσο σε μείωση της ζήτησης για το κύριο συστατικό της σοκολάτας όσο και σε αύξηση των προμηθειών. Το κακάο ήταν ένα από τα εμπορεύματα με τις ισχυρότερες επιδόσεις το 2024, με τις τιμές της Νέας Υόρκης να αυξάνονται κατά 178%, κυρίως λόγω των κακών καλλιεργειών στη Δυτική Αφρική, μια βασική περιοχή παραγωγής.

Η ακατέργαστη ζάχαρη και ο καφές robusta έχουν επίσης δεχθεί πιέσεις, καθώς το καθένα έχασε περίπου το 1/5 της αξίας του το 2025. Η σόγια του Σικάγο ολοκλήρωσε το 2025 με θετικό έδαφος, η επανέναρξη των εισαγωγών από τις ΗΠΑ από την Κίνα μετά από την απόψυξη των σχέσεων που εξάλειψε το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών που σημειώθηκαν νωρίτερα φέτος, όταν οι εμπορικές εντάσεις Πεκίνου-Ουάσινγκτον ήταν στα ύψη.

Το σιτάρι και το καλαμπόκι κατέγραψαν αδύναμο φινάλε, καθώς οι παγκόσμιες προμήθειες είναι άφθονες. Το φοινικέλαιο απώλεσε 9% το 2025 λόγω των άφθονων προμηθειών, αλλά η αγορά είναι πιθανό να βρει υποστήριξη από την Ινδονησία το 2026. Το καουτσούκ αποδυναμώθηκε 9%, καθώς ο βελτιωμένος καιρός στην Ταϊλάνδη αύξησε τις προμήθειες, αν και η ζήτηση για ελαστικά ήταν πενιχρή από την αυτοκινητοβιομηχανία.