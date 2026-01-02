Σε νέα υψηλά με το «καλημέρα» το Χρηματιστήριο Αθηνών - Δυναμική από τις τράπεζες

Με το δεξί μπαίνει στο νέο έτος το Χρηματιστήριο Αθηνών. Δυναμική από τις τράπεζες.

Τελ. ενημέρωση 11:35

Με το δεξί μπαίνει στο νέο έτος το Χρηματιστήριο Αθηνών, πατώντας στα ισχυρά θεμελιώδη των εισηγμένων εταιρειών, τις ελκυστικές αποτιμήσεις και τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας.

Το ΧΑ θα επιδιώξει να διατηρήσει τον αέρα υπεραπόδοσης έναντι των ευρωπαϊκών αγορών. Το ΧΑ κατέγραψε για πέμπτη διαδοχική χρονιά υψηλότερες αποδόσεις έναντι των ομολόγων του στην ΕΕ, καταγράφοντας πολυετές υψηλό τον Μάιο στις 2.127 μονάδες, (+44,3% σε ετήσια βάση). Σημαντικά υψηλότερα κινήθηκε ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών που διαμορφώθηκε στα 216,4 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 56,7%, καθώς το εγχώριο μακροοικονομικό πλαίσιο παρέμεινε υποστηρικτικό, η αύξηση των κερδών ανά μετοχή παρέμεινε σταθερή, οι διανομές μερισμάτων αυξήθηκαν και τα discounts έναντι των ομολόγων της μειώθηκαν.

Από την άλλη, μπορεί το Χρηματιστήριο Αθηνών να βρέθηκε στο +44,3% από τις αρχές του έτους, ωστόσο συνεχίζει να αποτελεί μία από τις φθηνότερες αγορές μεταξύ των αναδυόμενων. Με P/E στο 8,8x (υψηλότερα μόνο από την αγορά της Αιγύπτου και Τουρκίας σε γκρουπ 24 emerging markets) και P/B κοντά στο 1,4x η εγχώρια αγορά πλασάρεται καλύτερα έναντι όλων των αναδυόμενων, ειδικά αν συνδυαστεί με dividend yield στο 3,4%. Ενδεικτικά, ο MSCI EM κινείται με P/Eστο 13,2x και P/B στο 2,1x, με μερισματική απόδοση στο 2,1%. Η FactSet αναμένει αύξηση των EPS κατά 12% το 2026 σε Ελλάδα, έναντι 17% για MSCI EM.

Βασικό ορόσημο της αγοράς είναι πως η αναβάθμιση της από την FTSE Russell σε καθεστώς ανεπτυγμένης αγοράς, με ημερομηνία μετάβασης και αναβάθμισης την 21η Σεπτεμβρίου 2026. Επιπλέον, η Euronext απέκτησε το 71% των μετοχών της ΕΧΑΕ, με στόχο την ενσωμάτωση της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην πλατφόρμα της.

Στο ταμπλό, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει άνοδο 1,05% στις 2.143 μονάδες, με τον τζίρο κοντά στα 28 εκατ. ευρώ. Ο FTSE 25 σημειώνει άνοδο 1,09% στις 5.409 μονάδες με τον τραπεζικό σε θέση οδηγού με άνοδο 2,4% στις 2.349 μονάδες.

Στις τράπεζες διαφαίνεται ένα πρώτο δείγμα αντίδρασης μετά τις πιέσεις που εκδηλώθηκαν τις τελευταίες ημέρες. Eurobank και Εθνική καταγράφουν άνοδο που ξεπερνά το 2,8% και το 3,5% αντίστοιχα με την Πειραιώς να ενισχύεται κατά 2,33% 6,96 ευρώ και την Alpha κατά 1,45% στα 3,63 ευρώ. Κέρδη 0,76% για Κύπρου, και 3,74% για την Credia.

Στα υπόλοιπα μη τραπεζικά χαρτιά, η Τιτάν συνεχίζει με φόρα και νέα ρεκόρ ξεπερνώντας και τα 53 ευρώ, ενώ με κέρδη 1,28% μπαίνει στο 2026 η Metlen στα 44,38 ευρώ.

Θετικός βηματισμός για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΔΕΗ, ενώ επιστρέφουν οι αγοραστές σε ΕΛΧΑ, Cenergy καταγράφοντας κέρδη 2%. Με κέρδη 1,56% τα ΕΛΠΕ, ενώ πιέσεις εκδηλώνονται σε ΕΕΕ στα 44,18 ευρώ, όπως και σε Viohalco, Σαράντη.