Τι «αποκαλύπτει» το heatmap της πενταετούς ανόδου στο ΧΑ

Τα ισχυρότερα ανοδικά «ξεσπάσματα» σε μήνα και τρίμηνο, από το 2021 μέχρι σήμερα, δείχνουν πώς η αγορά στηρίχθηκε σε επαναλαμβανόμενα κύματα ανόδου.

Το 2025 ήταν το πέμπτο διαδοχικό κερδοφόρο έτος για το Χρηματιστήριο της Αθήνας. Η τελευταία πενταετία για τον Γενικό Δείκτη δεν ήταν, ασφαλώς, μια ευθύγραμμη ανοδική διαδρομή. Η άνοδος «χτίστηκε» σε κύματα, με διαστήματα επιτάχυνσης που εμφανίζονται ξανά και ξανά, ακόμη κι όταν μεσολαβούν φάσεις… ανακωχής. Αυτός ο ρυθμός, η ικανότητα δηλαδή της αγοράς να ξαναβρίσκει ένταση, είναι ένα από τα στοιχεία που τροφοδοτούν το επιχείρημα ότι η ανοδική δυναμική παραμένει ισχυρή.

Σωρευτικά, από το κλείσιμο της 31ης Δεκεμβρίου 2020 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει άνοδο περί του 160%. Όμως το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο στο τελικό αποτέλεσμα. Βρίσκεται στη συχνότητα των θετικών μηνών και στο μέγεθος των καλύτερων «σκαλοπατιών» της ανόδου.

Στους 60 μήνες αυτής της περιόδου (Ιανουάριος 2021-Δεκέμβριος 2025), οι 40 ήταν ανοδικοί και οι 20 πτωτικοί, ενώ η «τυπική» μηνιαία μεταβολή (διάμεσος) κινείται κοντά στο +1,9%. Με άλλα λόγια, η αγορά έτεινε να κερδίζει πιο συχνά απ’ ό,τι να χάνει, χωρίς να χρειάζεται κάθε μήνας να είναι εντυπωσιακός για να διατηρείται η τάση.

Αυτό το μοτίβο αποτυπώνεται καθαρά στο heatmap των μηνιαίων αποδόσεων.

Ο κορυφαίος ήταν ο Μάιος 2023 με άνοδο 12,31% (από τις 1.085,11 στις 1.218,65 μονάδες). Ακολουθούν μήνες που έγραψαν επίσης διψήφια ποσοστά: Μάρτιος 2021 (+10,70%), Φεβρουάριος 2023 (+10,41%), Οκτώβριος 2022 (+10,26%) και Ιανουάριος 2023 (+10,01%).

Αυτό που έχει σημασία εδώ δεν είναι μόνο το ότι υπήρξαν μήνες με μεγάλες αποδόσεις, αλλά και η χρονική διασπορά τους, το γεγονός δηλαδή ότι αυτοί οι μήνες εμφανίζονται σε πολλές διαφορετικές φάσεις αυτής της πενταετούς διαδρομής. Το 2025 δεν λείπει από τη λίστα των ισχυρών κινήσεων της τελευταίας πενταετίας. Το 2025 έδωσε μήνες με καθαρή ένταση, όπως ο Μάιος (+7,83%) και ο Ιούλιος (+6,78%), μια ένδειξη για το γεγονός ότι η αγορά συνεχίζει να παράγει «δυνατά» ανοδικά επεισόδια, χωρίς να εξαντλεί την ορμή της.

Αν περάσουμε σε επίπεδο τριμήνων, η τάση φαίνεται ακόμη πιο «συμπαγής», γιατί μειώνεται ο θόρυβος των μικρότερων διακυμάνσεων. Το ισχυρότερο ημερολογιακό τρίμηνο της πενταετίας ήταν το β’ τρίμηνο του 2023, με απόδοση περίπου 21%. Ιδιαίτερα ισχυρό ήταν και το δ’ τρίμηνο του 2022 (+17,26%). Και πάλι, όμως, τα πιο πρόσφατα τρίμηνα δεν υστερούν. Στο α’ τρίμηνο του 2025 ο Γενικός Δείκτης «έγραψε» +14,67%, ενώ στο β’ τρίμηνο συνέχισε με +10,85%. Η παρουσία του 2025 στην κατάταξη των κορυφαίων τριμήνων της πενταετίας ενισχύει το αφήγημα ότι η ανοδική δυναμική διατηρείται.

Αξίζει να σταθεί κανείς ξανά στο στοιχείο της χρονικής διασποράς. Η αγορά έχει καταφέρει να «γράψει» κορυφαία τρίμηνα σε όλες τις εποχές του έτους, σε διαφορετικές χρονιές. Το καλύτερο α’ τρίμηνο της πενταετίας ήταν του 2025 (+14,67%), το καλύτερο β’ τρίμηνο ήταν του 2023 (+21,24%), το καλύτερο γ’ τρίμηνο ξανά του 2025 (+8,90%) και το καλύτερο δ’ τρίμηνο ήταν εκείνο του 2022 (+17,26%). Αυτό δείχνει ότι η ανοδική ένταση δεν ήταν περιορισμένη σε ένα συγκεκριμένο ημερολογιακό «παράθυρο», αλλά εμφανιζόταν με διαφορετική μορφή και χρονισμό.

Το πιο αυστηρό τεστ για τη δυναμική στο ταμπλό είναι το κυλιόμενο τρίμηνο. Η απόδοση δηλαδή ενός τριμήνου που δεν «κουμπώνει» απαραίτητα σε ημερολογιακά όρια, αλλά αποτυπώνει καθαρά πόσο γρήγορα μπορεί να επιταχύνει η αγορά μέσα σε διάστημα τριών μηνών.

Έτσι, τα πέντε καλύτερα κυλιόμενα τρίμηνα της πενταετίας κινούνται σε αποδόσεις από +17% έως +24% περίπου. Η κορυφαία επίδοση εμφανίζεται από 30/11/2022 έως 28/02/2023 (+23,78%), ακολουθεί το διάστημα 28/04/2023 έως 31/07/2023 (+23,07%) και το διάστημα 29/01/2021 έως 29/04/2021 (+21,47%). Στα ίδια επίπεδα βρίσκεται η απόδοση του Γενικού Δείκτη και στο διάστημα 31/03/2023 έως 30/06/2023 (+21,24%). Αξιοσημείωτη είναι και η πολύ ισχυρή κίνηση μέσα στο 2025 και, πιο συγκεκριμένα, στο διάστημα από 30/04/2025 έως 31/07/2025 (+17,46%).

Μέσα στην τελευταία πενταετία ο Γενικός Δείκτης είχε θετικό ισοζύγιο μηνών, είχε μεγάλα ανοδικά «σκαλοπάτια» σε διαφορετικές χρονιές και εμφάνισε ισχυρά τρίμηνα, τόσο ημερολογιακά όσο και κυλιόμενα, μέχρι και πρόσφατα. Και η αγορά έδειξε κατ’ επανάληψη ότι μπορεί να… ξαναπιάνει ταχύτητα σε σύντομο χρονικό διάστημα και να ανανεώνει την ορμή της.