ΧΑ: Φλερτάρει με νέα υψηλά ο Γενικός Δείκτης, αλλά χωρίς τζίρο

Σε ρυθμό… σημειωτόν οι συναλλαγές της Τετάρτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, στην τελευταία συνεδρίαση του 2025.

Σε ρυθμό… σημειωτόν οι συναλλαγές της Τετάρτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, στην τελευταία συνεδρίαση του 2025.

Με πολλές μεγάλες αγορές της Ευρώπης να παραμένουν σήμερα κλειστές, μεταξύ αυτών η Φρανκφούρτη και το Μιλάνο, και με άλλες να λειτουργούν με μειωμένο ωράριο (Λονδίνο, Παρίσι), η κίνηση στο ταμπλό της Λεωφόρου Αθηνών εμφανίζεται, όπως αναμενόταν, εξαιρετικά υποτονική.

Είναι χαρακτηριστικό ότι με τη συμπλήρωση του πρώτου ημιώρου της συνεδρίασης, ο τζίρος οριακά υπερέβαινε τα 9 εκατ. ευρώ.

Παρά το γεγονός ότι η τελευταία συνεδρίαση της χρονιάς είναι σχεδόν… διαδικαστικού χαρακτήρα, είναι αυτή που ρίχνει την αυλαία σε ένα συναρπαστικό, από κάθε άποψη, έτος για την ελληνική αγορά. Ο Γενικός Δείκτης κλείνει με κέρδη της τάξης του 45%, ο δείκτης των τραπεζών στο +80%, ενώ σε επίπεδο επιμέρους τίτλων το δωδεκάμηνο έχει δώσει αποδόσεις εντυπωσιακά μεγαλύτερες. Και κάπως έτσι το ΧΑ κλείνει μια ακόμα χρονιά, την πέμπτη διαδοχική, με θετικό πρόσημο.

Κι αν στο πρώτο μισό του 2025 οι τράπεζες υπήρξαν «ηγέτιδες» της ανόδου, το β΄ εξάμηνο ανέδειξε νέους πρωταγωνιστές εκτός τραπεζικού κλάδου, στοιχείο που βοήθησε την αγορά να κινηθεί προς νέα υψηλά δεκαπενταετίας. Ενδεικτικά, στο β’ εξάμηνο, τις μεγαλύτερες αποδόσεις στην υψηλή κεφαλαιοποίηση εμφανίζουν οι μετοχές των Viohalco (+105%), Aktor (+78%), Cenergy (+54,5%), ElvalHalcor (+53,5%), Τιτάν (+39,6%), ΕΥΔΑΠ (+36,3%), ΔΕΗ (+30%), Motor Oil (+30%) και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+27,5%), ενώ στο top-10 του εξαμήνου από τις τράπεζες μπαίνει μόνο η Τρ. Κύπρου (+27,4%).

Ευρύτερα, στη σύνθεση του Γενικού Δείκτη υπήρξε μία σειρά εισηγμένων που είδαν φέτος τις αποτιμήσεις τους να εκτοξεύονται. Στο σύνολο του έτους ξεχώρισαν με τις αποδόσεις τους η Ίλυδα (+302%), Alpha Bank (+122%), Viohalco (+112,9%), Εκτέρ (+111,8%), ElvalHalcor (+98,7%), Aktor (+98,7%), Άβαξ (+94,5%), Ευρώπη Holdings (+91,1%), Unibios (+81,8%) και Τρ. Πειραιώς (+80,3%). Λίγο πιο κάτω από το top-10 και οι άλλες τραπεζικές μετοχές του ΓΔ, με την Optima στο +77%, την Τρ. Κύπρου στο +73,5%, την ΕΤΕ στο +72,4% και τη Eurobank στο +56,3%.

Λίγο πριν τις 11:30, ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.128,24 μονάδες με άνοδο 0,35%, «φλερτάροντας» με νέα υψηλά.

Ανοδικά και ο δείκτης των τραπεζών, που ενισχύεται 0,31% στις 2.323,89 μονάδες.

Στο σύνολο του ταμπλό 71 μετοχές κινούνται σε θετικό έδαφος, 38 υποχωρούν και 44 διαπραγματεύονται αμετάβλητες, με τον τζίρο μέχρι στιγμής στα 14,73 εκατ. ευρώ.