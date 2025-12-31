Ευρωαγορές: Ήπια πτώση στην τελευταία συνεδρίαση του χρόνου

Με πτωτικές κινήσεις και ήπιες διακυμάνσεις διαπραγματεύονται οι δείκτες στις ευρωαγορές την τελευταία ημέρα συναλλαγών του 2025.

Με πτωτικές κινήσεις και ήπιες διακυμάνσεις διαπραγματεύονται οι δείκτες στις ευρωαγορές την τελευταία ημέρα συναλλαγών του 2025.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί 0,15% στις 591,90 μονάδες. Ο δείκτης οδεύει για την ισχυρότερη ετήσια επίδοση του από το 2021, με συνολικά κέρδη 16%, εν μέσω ανθεκτικής οικονομικής ανάπτυξης και της προοπτικής υψηλότερων δημοσιονομικών δαπανών στην περιοχή. Οι τράπεζες αποτελούν τον τομέα με τις καλύτερες επιδόσεις, με ορίζοντα την ισχυρότερη εμφάνισή τους από το 1997.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γαλλικός CAC 40 διολισθαίνει 0,46% τις 8.130 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 πέφτει 0,06% και τις 9.936 μονάδες. Στην Ισπανία ο IBEX 35 σημειώνει πτώση 0,15% στις 17.328 μονάδες. Το γερμανικό χρηματιστήριο θα παραμείνει κλειστό.

Τα χρηματιστήρια οδεύουν προς θετικές αποδόσεις για τη φετινή χρονιά, με τον ισπανικό IBEX να κινείται προς άνοδο σχεδόν 50%, καταγράφοντας σημαντική υπεραπόδοση έναντι των άλλων ευρωπαϊκών δεικτών.

Ο γαλλικός CAC 40 οδεύει προς μέτρια κέρδη μεταξύ των βασικών ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, καταγράφοντας άνοδο 10,2%. Η πολιτική αστάθεια, οι εντεινόμενες ανησυχίες για το δημοσιονομικό χρέος και η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων επηρέασαν τις επιδόσεις της γαλλικής αγοράς.

Ο γερμανικός DAX οδεύει προς άνοδο 23%, επωφελούμενος από τα μέτρα οικονομικής στήριξης της κυβέρνησης. Ο βρετανικός FTSE 100 συνέχισε το ανοδικό του σερί και αναμένεται να καταγράψει άνοδο 22%, σηματοδοτώντας την πέμπτη συνεχή χρονιά θετικών αποδόσεων.

Την Τρίτη, οι ευρωπαϊκές αγορές συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, με τον δείκτη Stoxx 600 να κλείνει σε νέο ιστορικό υψηλό, ενισχυμένος κατά 0,7%.

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια θα λειτουργήσουν σήμερα με μειωμένο ωράριο, ενώ την Πέμπτη θα παραμείνουν κλειστές λόγω της αργίας της Πρωτοχρονιάς και θα επαναλειτουργήσουν την Παρασκευή.

Οι μετοχές του κλάδου άμυνας κινήθηκαν ανοδικά για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, με τις Saab, Renk και Rheinmetall να καταγράφουν άνοδο μεταξύ 2,2% και 2,6%.

Η εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Λονδίνου Fresnillo είναι μεταξύ των μετοχών με τις χειρότερες επιδόσεις στον ευρωπαϊκό δείκτη blue chip, σημειώνοντας πτώση 3% μετά από άνοδο 6% την Τρίτη.

Άλλες μετοχές εξόρυξης είχαν επίσης τις καλύτερες επιδόσεις στην χθεσινή συνεδρίαση, με τις Anglo American, Antofagasta και Glencore να σημειώνουν άνοδο περίπου 3% η καθεμία. Σήμερα σημειώνουν ήπιες μεταβολές.

Τα πολύτιμα μέταλλα, κυρίως ο χρυσός και το ασήμι παραμένουν στο επίκεντρο για τους επενδυτές. Σήμερα τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του ασημιού υποχωρούν κατά 8,1%, ενώ τα συμβόλαια του χρυσού σημειώνουν πτώση 1,1%.

Υποχώρησαν οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού την τελευταία ημέρα συναλλαγών του έτους, κατά την οποία τα χρηματιστήρια της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας παρέμειναν κλειστά, ενώ Χονγκ Κονγκ και Αυστραλία έκλεισαν νωρίτερα.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε κατά 0,03% στις 8.714,3 μονάδες, ενώ ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ διολίσθησε 0,87% στις 25.630,54 μονάδες. Ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας υποχώρησε κατά 0,44%.

Ο Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ δήλωσε ότι η οικονομία της Κίνας βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης του στόχου ανάπτυξης το 2025, χαρακτηρίζοντας την μία «εξαιρετική χρονιά».

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Κίνας αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 5% φέτος, δήλωσε ο Σι σε ετήσια συνάντηση που διοργανώθηκε από το κορυφαίο πολιτικό συμβουλευτικό όργανο της χώρας, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.