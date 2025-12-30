Νέο ρεκόρ στις ευρωαγορές με ώθηση από πολύτιμα μέταλλα

Με το 2025 να πλησιάζει στο τέλος του ο Stoxx 600 οδεύει για την ισχυρότερη ετήσια επίδοση του από το 2021, με συνολικά κέρδη 16%.

Νέο ιστορικό υψηλό πέτυχαν οι ευρωαγορές την Τρίτη, οδεύοντας προς ένα δυνατό φίνις στο 2025 με γκάζι από το ράλι των πολύτιμων μετάλλων αλλά και την άμυνα.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε 0,68% στις 593,25 μονάδες, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τις 590 μονάδες και διευρύνοντας το ρεκόρ που σημείωσε χθες. Με το 2025 να πλησιάζει στο τέλος του ο Stoxx 600 οδεύει για την ισχυρότερη ετήσια επίδοση του από το 2021, με συνολικά κέρδη 16%.

Ο Euro Stoxx 50 σκαρφάλωσε 0,76% στις 5.795 μονάδες. Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη πρόσθεσε 0,57% στις 24.490 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 με στο +0,55% άγγιξε τις 8.168 μονάδες και ο βρετανικός FTSE 100 αναρριχήθηκε 0,75% και τις 9.940 μονάδες.

Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο ισχυροποιήθηκε 1,14% στις 44.944 μονάδες και στην Ισπανία ο IBEX 35 σημείωσε άνοδο 0,91% στις 17.351 μονάδες.

Την ίδια ώρα, τα futures χρυσού και ασημιού ενισχύονται την Τρίτη δίνοντας ώθηση στα ταμπλό. Συγκεκριμένα, ο χρυσός spot σημειώνει άνοδο 0,94% στα 4.384 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το ασήμι κάνει άλμα 8% στα 76,145 δολάρια ανά ουγγιά σε «τρενάκι του τρόμου» μετά τη χειρότερη ημέρα του από το 2021.

Υπό αυτό το πρίσμα, οι μετοχές εξόρυξης ηγήθηκαν των κερδών με την Fresnillo να καταγράφει άνοδο 6,83%, ενώ οι Anglo American, Antofagasta και Glencore πέτυχαν κέρδη 2,38%, 3,27% και 2,52% αντίστοιχα.

Οι μετοχές του αμυντικού κλάδου κινήθηκαν επίσης καλά την Τρίτη, μετά τις απώλειες της Δευτέρας, οι οποίες προκλήθηκαν από τις ειρηνευτικές συνομιλίες του Σαββατοκύριακου μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Οι τίτλοι των Renk και Rheinmetall επιδόθηκαν σε ράλι 2,3% η καθεμία.