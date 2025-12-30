Αγορές | Ξένα Χρηματιστήρια

Μεικτά πρόσημα στη Wall Street λίγο πριν την αλλαγή του έτους

Οι επενδυτές αναμένουν τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) αργότερα μέσα στην ημέρα.

Ήπιες μεταβολές σημειώνουν οι δείκτες στη Wall Street την Τρίτη, έπειτα από την «κακή» αρχή στην εβδομάδα όπου και οι τρεις δείκτες κατέγραψαν απώλειες με βαρίδι τις τεχνολογικές μετοχές.

Ειδικότερα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχωρεί 0,18% στις 48.375 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 διολισθαίνει 0,09% στις 6.899 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq κινείται υψηλότερα κατά 0,1% στις 23.445 μονάδες.

Ο Τραμπ νωρίτερα εξαπέλυσε μία ακόμη λεκτική επίθεση εναντίον του διοικητή της Fed, Τζερόμ Πάουελ, αποκαλώντας τον «ηλίθιο» και απειλώντας να τον μηνύσει για «βαριά ανικανότητα» κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου επικρίνοντας τον για τις διαδικασίες ανακαίνισης της έδρας της Fed. «Θα ήθελα πολύ να τον απολύσω», πρόσθεσε.

Wall Street
