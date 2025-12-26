Τα 75 δολάρια «είδε» για πρώτη φορά το ασήμι -Νέα ρεκόρ για χρυσό, πλατίνα

Νέα ιστορικά υψηλά πέτυχαν σήμερα ο χρυσός, το ασήμι και η πλατίνα, καθώς το momentum κερδοσκοπίας και η περιορισμένη ρευστότητα των τελευταίων ημερών του έτους δίνουν ώθηση στις αγορές πολύτιμων μετάλλων.

Νέα ιστορικά υψηλά πέτυχαν σήμερα ο χρυσός, το ασήμι και η πλατίνα, καθώς το momentum κερδοσκοπίας και η περιορισμένη ρευστότητα των τελευταίων ημερών του έτους δίνουν ώθηση στις αγορές πολύτιμων μετάλλων. Παράλληλα, οι αγορές προεξοφλούν περισσότερες μειώσεις επιτοκίων στις ΗΠΑ, ενώ οι γεωπολιτικές εντάσεις κλιμακώνονται.

Η τιμή spot του χρυσού ενισχύθηκε κατά 0,6% στα 4.504,79 δολάρια ανά ουγγιά, αφού νωρίτερα άγγιξε το ιστορικό υψηλό των 4.530,60 δολαρίων. Τα προθεσμιακά συμβόλαια χρυσού στις ΗΠΑ, παραδόσεως Φεβρουαρίου, κατέγραψαν άνοδο 0,7% στα 4.535,20 δολάρια.

Το ασήμι spot έκανε άλμα 3,6% στα 74,56 δολάρια ανά ουγγιά, αφού προηγουμένως πέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία του τα τα 75 δολάρια φτάνοντας τα 75,14 δολάρια ανά ουγγιά.

«Παίκτες που κινούνται με βάση το momentum και την κερδοσκοπία τροφοδοτούν το ράλι του χρυσού και του ασημιού από τις αρχές Δεκεμβρίου. Η χαμηλή ρευστότητα στο τέλος του έτους, οι προσδοκίες για παρατεταμένες μειώσεις επιτοκίων στις ΗΠΑ, το ασθενέστερο δολάριο και η αναζωπύρωση των γεωπολιτικών κινδύνων συνδυάζονται και ωθούν τα πολύτιμα μέταλλα σε νέα ιστορικά υψηλά», σχολιάζει στο CNBC ο Kelvin Wong, ανώτερος αναλυτής αγορών στην OANDA.

«Κοιτάζοντας προς το πρώτο εξάμηνο του 2026, ο χρυσός θα μπορούσε να κινηθεί προς το επίπεδο των 5.000 δολαρίων, ενώ το ασήμι έχει τη δυναμική να φτάσει περίπου τα 90 δολάρια», πρόσθεσε.

Από τον Ιανουάριο η τιμή του χρυσού έχει καταγράψει άνοδο σχεδόν 72% και αυτή του αργύρου 158%, ετήσιες επιδόσεις που μπορούν να συγκριθούν μόνο με εκείνες του 1979. Με τους επενδυτές να προεξοφλούν δύο μειώσεις επιτοκίων στις ΗΠΑ τον επόμενο χρόνο, τα περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν επιτόκιο, όπως ο χρυσός, πιθανώς θα εξακολουθήσουν να βρίσκουν στήριξη σε ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων.

Ρεκόρ και για την πλατίνα, με την τιμή spot να φτάνει νωρίτερα στα 2.429,98 δολάρια.