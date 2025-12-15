Νέες αμερικανοουκρανικές συνομιλίες σήμερα στο Βερολίνο μετά τη χθεσινή «πρόοδο»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και οι Αμερικανοί διαπραγματευτές συναντώνται σήμερα στο Βερόλίνο, έπειτα απο τις συνομιλίες διάρκειας πέντε ωρών που είχαν χθες Κυριακή.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και οι Αμερικανοί διαπραγματευτές συναντώνται σήμερα στο Βερόλίνο, έπειτα απο τις συνομιλίες διάρκειας πέντε ωρών που είχαν χθες Κυριακή, με το Κίεβο να ελπίζει ότι θα πείσει την Ουάσινγκτον ότι μία κατάπαυση του πυρός πρέπει να επιτευχθεί στην Ουκρανία χωρίς προκαταρκτικές εδαφικές παραχωρήσεις στη Ρωσία.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ ήταν φειδωλός στις λεπτομέρειες, διαβεβαίωσε όμως στον λογαριασμό του στο X ότι «πολλή πρόοδος» σημειώθηκε στις εις βάθος συνομιλίες για το ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων, οικονομικά προγράμματα, και άλλα». Νέες συνομιλίες προβλέπεται να διεξαχθούν σήμερα το πρωί.

Συνάντηση κορυφής αναμένεται επίσης να πραγματοποιηθεί απόψε ανάμεσα στον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες, ο αναλυτικός κατάλογος των οποίων δεν έχει ακόμη επίσημα ανακοινωθεί.

Το απόγευμα ο Ζελένσκι θα συναντηθεί με πολλούς Γερμανούς αξιωματούχους, θα συμμετάσχει σε γερμανοουκρανικό οικονομικό φόρουμ και τέλος θα μιλήσει στους δημοσιογράφους μαζί με τον Μερτς.

Όπως και το Κίεβο, πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες αντιτίθενται στην υποχώρηση στις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις του Κρεμλίνου. Φοβούνται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα εγκαταλείψει την Ουκρανία και η Ευρώπη θα αποκλειστεί από τις συζητήσεις για την ασφάλεια της ηπείρου, ενώ το Κρεμλίνο θεωρείται μεγάλη απειλή.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έγινε δεκτός χθες, Κυριακή, το απόγευμα στο Βερολίνο στην καγκελαρία από τον Φρίντριχ Μερτς. Αμερικανικές, ουκρανικές και ευρωπαϊκές σημαίες ξεδιπλώθηκαν για την περίσταση.

Φωτογραφίες που δημοσιοποιήθηκαν από την ουκρανική προεδρία δείχνουν τους δύο ηγέτες μαζί με τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ζελένσκι και ο Γουίτκοφ εναγκαλίζονται χαμογελαστοί.

Στο X, ο Μερτς έκρινε πως «δύσκολες ερωτήσεις» βρίσκονται στο τραπέζι και πως τα "ουκρανικά συμφέροντα είναι επίσης ευρωπαϊκά συμφέροντα".

Πριν από τη συνάντηση, ο Ζελένσκι είπε ότι θέλει να πείσει τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποστηρίξουν κατάπαυση του πυρός που θα περιλαμβάνει πάγωμα της γραμμής του μετώπου, και όχι την προσάρτηση ολόκληρου του Ντονμπάς (ανατολική Ουκρανία) όπως διεκδικεί το Κρεμλίνο και προτείνεται από την Ουάσινγκτον: «Θα ήθελα οι Αμερικανοί να μας υποστηρίξουν σε αυτό το σημείο». Το Κίεβο και η Ευρώπη αρνούνταν σταθερά μια τέτοια παραχώρηση που θα αποτελούσε ανταμοιβή για τον επιτιθέμενο.

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης χθες, Κυριακή, πριν από τις διαπραγματεύσεις, ότι η Ουάσινγκτον δεν έχει απαντήσει ακόμη στην εκδοχή του σχεδίου προκειμένου να τεθεί τέλος στη σύγκρουση, η οποία τροποποιήθηκε από το Κίεβο και τους Ευρωπαίους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ