Wall Street: Νέα ρεκόρ για Dow-S&P 500, «βάρυνε» τον Nasdaq η Oracle

Η αισιοδοξία που προκάλεσε η Fed και η πτώση της Oracle ώθησε τους επενδυτές να γυρίσουν την πλάτη στις tech μετοχές.

Σε νέο ιστορικό υψηλό σκαρφάλωσαν Dow Jones και S&P 500 την Πέμπτη στην Wall Street, καθώς η αισιοδοξία που προκάλεσε η μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ σε συνδυασμό με τα απογοητευτικά αποτελέσματα της Oracle, ώθησε τους επενδυτές να εγκαταλείψουν τις τεχνολογικές μετοχές και να τοποθετηθούν σε εταιρείες άλλων κλάδων που μπορούν να δρέψουν καρπούς από την αναπτυσσόμενη οικονομία των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, ο βιομηχανικός Dow ενισχύθηκε κατά 646 μονάδες, ή 1,34% στις 48.704 μονάδες και έφτασε σε νέο ιστορικό υψηλό, υποστηριζόμενος από την άνοδο των μετοχών της Visa (+6,15%) μετά την αναβάθμιση της από την Bank of America. Ο δείκτης ευρείας αγοράς S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,21% στις 6.901 μονάδες κλείνοντας και αυτός σε νέο ρεκόρ, ενώ ο Nasdaq Composite έμεινε στα κόκκινα, αφού υποχώρησε 0,26% στις 23.593 μονάδες,

Η τεχνολογία δέχθηκε πιέσεις από την μετοχή της Oracle η οποία υποχώρησε 10,83%, αφού η εταιρεία cloud computing ανακοίνωσε απογοητευτικά τριμηνιαία έσοδα και αύξησε τις προβλέψεις δαπανών της, εντείνοντας τις ανησυχίες για το χρέος της εταιρείας. Η αύξηση του κόστους, που στοχεύει κυρίως στην επιδίωξη πελατών cloud της τεχνητής νοημοσύνης, προκαλεί ανησυχίες στην αγορά, ότι η Oracle επενδύει χρήματα στην τεχνητή νοημοσύνη ταχύτερα από ό,τι μπορεί να μετατρέψει αυτές τις επενδύσεις σε κέρδος, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τις συζητήσεις για μία πιθανή φούσκα στον τομέα του AI. Η μετοχή της εταιρείας οδεύει στη μεγαλύτερη τριμηνιαία απώλεια από τα μέσα του 2002. Τα πεπραγμένα της Oracle τράβηξαν χαμηλότερα και άλλες εταιρείες ΑΙ μεταξύ των οποίων τις Nvidia και CoreWeave, οι οποίες υποχώρησαν 1,5% και 1% αντίστοιχα.

«Η αγορά ενδιαφέρεται σοβαρά για την Oracle και, κατ' επέκταση, για το εμπόριο τεχνητής νοημοσύνης γενικότερα, επειδή υπάρχουν κυριολεκτικά τρισεκατομμύρια δολάρια σε δεσμεύσεις, αλλά υπάρχει σαφώς μια δυσκολία στο να καταλάβουμε πώς θα εξελιχθεί αυτό, και η Oracle, σε κάποιο βαθμό, ενεργεί σαν το καναρίνι στο ανθρακωρυχείο», δήλωσε ο Στιβ Σόσνικ, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της Interactive Brokers. «Η αγορά έχει το δικαίωμα να απομακρυνθεί λίγο από αυτό» τόνισε.

Νέο ρεκόρ κατέγραψε και ο Russell 2000, κλείνοντας με άνοδο 1,24% στις 2,591,13 μονάδες, καθώς οι μικρότερες εταιρείες τείνουν να επωφελούνται περισσότερο από τα χαμηλότερα επιτόκια σε σχέση με τις μεγαλύτερες, επειδή το κόστος δανεισμού τους συνδέεται στενότερα με τα επιτόκια της αγοράς.

Το απαισιόδοξο κλίμα απέναντι στην τεχνολογία έβαλε φρένο στην ορμή που είχε αποκτηθεί κατά την προηγούμενη συνεδρίαση, η οποία είδε τον S&P 500 να κλείνει λίγα εκατοστά μακριά από ένα νέο ρεκόρ, αφού η διχασμένη Fed ανακοίνωσε μείωση των επιτοκίων για τρίτη φορά φέτος. Αυτό τοποθετεί το βασικό επιτόκιο δανεισμού στο εύρος 3,5%-3,75%. Η κεντρική τράπεζα απέκλεισε επίσης μια αύξηση των επιτοκίων στο μέλλον.

Ο Σόσνικ επισήμανε επίσης, ότι το λεγόμενο ράλι του Άγιου Βασίλη «φαίνεται προκαθορισμένο» και θα μπορούσε να ωθήσει τον S&P 500 να σπάσει το επίπεδο των 7.000 μονάδων. Ωστόσο, αναμένει κάποια πίεση στην ευρύτερη αγορά το επόμενο έτος, βλέποντας τιμή-στόχο του S&P 500 για το τέλος του έτους 2026 στις 6.500 μονάδες. Ανέφερε τις αντιξοότητες της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και έναν νέο πρόεδρο της Fed και τις ενδιάμεσες εκλογές ως καταλύτες για την πτωτική πορεία.