Κυρανάκης: Το τρένο θα φτάσει στην Πάτρα – Ανάπλαση με τραμ στην παραλία, υπογειοποίηση για τα εμπορευματικά

Τρία κομβικά σημεία για το μέλλον της σιδηροδρομικής σύνδεσης της Πάτρας ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, στη διευρυμένη σύσκεψη με τους τοπικούς φορείς: το επιβατικό τρένο φτάνει στην Κανελλοπούλου, η παραλιακή ανάπλαση προχωρά χωρίς εμπόδια και τα εμπορευματικά τρένα θα κατευθύνονται στο λιμάνι αποκλειστικά μέσω υπόγειας σήραγγας - χωρίς διέλευση από την παραλία.

1. Το επιβατικό τρένο φτάνει στην Πάτρα

Ο αναπληρωτής υπουργός διαβεβαίωσε ότι η πόλη αποκτά οριστικά την υπεραστική σύνδεση που στερήθηκε επί δεκαετίες:

● Το τρένο θα φτάσει στο Ρίο στις αρχές του 2028.

● Η επέκταση μέχρι την Κανελλοπούλου έχει εξασφαλισμένη συγχρηματοδότηση.

2. Η ανάπλαση γίνεται - και συνδυάζεται με τραμ

Η κυβέρνηση ξεκαθαρίζει ότι η παραλιακή ανάπλαση δεν ακυρώνεται, δεν αλλοιώνεται και δεν επιβαρύνεται από εμπορευματικό τρένο. Το σχέδιο προβλέπει:

● Άνοιγμα της πόλης προς τη θάλασσα και πτώση του τοίχου στο λιμάνι.

● Δημιουργία ενός ενιαίου πράσινου μετώπου, ευρωπαϊκών προδιαγραφών.

● Σύνδεση της ανάπλασης με γραμμή Τραμ (light train), πάνω σε grass track, από την Κανελλοπούλου έως την Πειραϊκή-Πατραϊκή.

Το Τραμ αποτελεί αποκλειστικά αστικό μέσο, όχι εμπορευματικό. Συνεπώς, η παραλιακή ζώνη παραμένει καθαρή από βαριά τροχαία υλικά και επιτέλους αξιοποιείται για τους πολίτες.

3. Τα εμπορευματικά τρένα θα πάνε στο λιμάνι μόνο υπόγεια

Το πιο κρίσιμο σκέλος για την προστασία της πόλης:

● Η κυβέρνηση θα διεκδικήσει τον Μάρτιο 2026 ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για υπογειοποίηση με μονή σήραγγα από τον Άγιο Διονύσιο έως τον Άγιο Ανδρέα.

● Η υπόγεια αυτή διαδρομή θα εξυπηρετεί τα εμπορευματικά (και όπου χρειάζεται τα επιβατικά) τρένα.

● Καμία εμπορευματική αμαξοστοιχία δεν θα διέρχεται από την παραλία.

Με αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνεται ο διπλός στόχος: και η πόλη προστατεύεται και το λιμάνι διασυνδέεται ορθολογικά με το εθνικό δίκτυο.

Αναλυτικά, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης δήλωσε :

«Το πρώτο σκέλος αφορά στην επιβατική σύνδεση. Έχουμε τη συγχρηματοδότηση εξασφαλισμένη για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο Ρίο και να επεκτείνουμε τη σύνδεση του επιβατικού σταθμού προς την Κανελοπούλου. Άρα αυτό είναι το πρώτο σκέλος. Η υπεραστική γραμμή του ευρωπαϊκού δικτύου θα φτάσει στην Πάτρα.

Το δεύτερο σκέλος αφορά στην ανάπλαση. Εκεί νομίζω ότι υπάρχει μια σύγκλιση με τη Δημοτική Αρχή για την ανάγκη να διαμορφωθεί το παραλιακό μέτωπο, με τρόπο τέτοιο που να έχουν πρόσβαση οι Πατρινοί στην παραλία. Να έχουν έναν χώρο πρασίνου, ευρωπαϊκό, που θα μπορεί να φιλοξενεί οικογένειες, να φιλοξενεί την καθημερινότητα, να φιλοξενεί μια όμορφη εικόνα για την Πάτρα. Η ανάπλαση αυτή, κατά τη γνώμη μας, πρέπει να συνδυαστεί μεσύνδεση τραμ, με αστική τροχιοδρομική γραμμή, όπως σε κάθε σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη. Με ένα τραμ, το οποίο δεν θα έχει ένα βαρύ τροχαίο υλικό, ένα εμπορευματικό τρένο στην παραλία.

Το εμπορευματικό τρένο θα διεκδικήσουμε στον επόμενο κύκλο του προγράμματος EFT, Connecting Europe Facility, να υπογειοποιηθεί με μονή σήραγγα, μια πιο ρεαλιστική πρόταση και να ενώνει ουσιαστικά το κομμάτι του Αγίου Διονυσίου με τον Άγιο Ανδρέα, με μια υπόγεια σήραγγα η οποία δεν θα περνά από την παραλία.

Καλέσαμε την τοπική κοινωνία, τους επαγγελματικούς κλάδους και όλους τους φορείς που έχουν μηχανικούς ή έχουν ειδικούς και θέλουν να προσφέρουν να έρθουν μαζί μας για να συνδιαμορφώσουμε την πρόταση και τον Μάρτιο 2026, σε 3,5 μήνες από σήμερα, να την καταθέσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με καλύτερες πιθανότητες να μπορέσει να εγκριθεί η χρηματοδότηση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ