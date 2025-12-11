Τράπεζα Πειραιώς: Συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει ότι στις 10.12.2025 συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ, που εξελέγη κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της.

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει ότι στις 10.12.2025 συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εξελέγη κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της που πραγματοποιήθηκε στις 05.12.2025, ορίζοντας τα Εκτελεστικά και Μη Εκτελεστικά Μέλη του, σύμφωνα με το Ν. 4706/2020 όπως ισχύει, ως εξής:

Πρόεδρος Δ.Σ.

- Γεώργιος Χαντζηνικολάου του Πέτρου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

- Αλέξανδρος Βλαδές του Ζήση, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Εκτελεστικά Μέλη

- Χρήστος Μεγάλου του Ιωάννη, Διευθύνων Σύμβουλος

- Βασίλειος Κουτεντάκης του Δημητρίου

Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη

- Anne Weatherston του John, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος

- Βενετία Κοντογούρη του Γεράσιμου

- Andrew Panzures του Deones

- Μαρία Συμιγδαλά (Maria Semedalas) του Ηλία

- Jeremy John Masding του John Michael

- Paola Giannotti του Flaminio

Μη Εκτελεστικά Μέλη

- Enrico Tommaso Cucchiani του Clemente

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, δηλαδή ισχύει μέχρι την 05.12.2028, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη τη θητείας του.

Σύνθεση Επιτροπών Διοικητικού Συμβουλίου

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σε συνέχεια της από 05.12.2025 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας σχετικά με το είδος, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, και της από 10.12.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί ορισμού των μελών της, η Επιτροπή Ελέγχου στην από 10.12.2025 συνεδρίασή της, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (RISK COMMITTEE)

3. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (REMUNERATION COMMITTEE)

4. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. (NOMINATION COMMITTEE)

5. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (STRATEGΥ COMMITTEE)