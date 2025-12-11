Βαν Πέτεγκεμ για ρωσικά assets: Ελπίζω να υπάρξει συμφωνία στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Ο Βέλγος, αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Οικονομικών, Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ, προσερχόμενος σήμερα στο Eurogroup, εξέφρασε την ελπίδα να υπάρξει συμφωνία στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

«Πολλές ανησυχίες παραμένουν στο τραπέζι» σχετικά με τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, δήλωσε ο υποψήφιος για την Προεδρία του Eurogroup, Βαν Πέτεγκεμ, επισημαίνοντας ζητήματα, όπως ο μηχανισμός ρευστότητας, η κατανομή του κινδύνου και οι απαραίτητες εγγυήσεις.

Ο Βέλγος υπουργός Οικονομικών εξέφρασε την ελπίδα να υπάρξει συμφωνία στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στις 18 Δεκεμβρίου, σημειώνοντας ότι «σε κάποιο σημείο, αυτά τα περιουσιακά στοιχεία θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν». Ωστόσο, ξεκαθάρισε πως το Βέλγιο «δεν θα δεχθεί κανέναν απερίσκεπτο συμβιβασμό» στο θέμα. Τόνισε, επίσης, ότι η κυβέρνησή του εξετάζει προσεκτικά τους «νομικούς και οικονομικούς κινδύνους» που συνεπάγεται μια τέτοια απόφαση και επιδιώκει «ουσιαστικές και εποικοδομητικές λύσεις». Υπογράμμισε, τέλος, ότι «η Ρωσία πρέπει να πληρώσει για τον πόλεμό της. Τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία πρέπει να χρησιμοποιηθούν γι' αυτό τον σκοπό».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ