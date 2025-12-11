Ειδήσεις | Διεθνή

Ουκρανικά drones έπληξαν δύο χημικά εργοστάσια στη Ρωσία

Drones / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Tα χημικά εργοστάσια παρήγαγαν εξαρτήματα για εκρηκτικά που χρησιμοποιούν τα ρωσικά στρατεύματα που πολεμούν στην Ουκρανία.

Οι ουκρανικές δυνάμεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών έπληξαν δύο χημικά εργοστάσια στις περιοχές Νόβγκοτοντ και Σμολένσκ της Ρωσίας, ανακοίνωσε σήμερα ο διοικητής των δυνάμεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών

Ο Ταγματάρχης Ρόμπερτ Μπρόβντι δήλωσε μέσω ανάρτησης του στην εφαρμογή Telegram ότι τα χημικά εργοστάσια παρήγαγαν εξαρτήματα για εκρηκτικά που χρησιμοποιούν τα ρωσικά στρατεύματα που πολεμούν στην Ουκρανία.

