Μιχαηλίδου: Αξιοποιούμε κάθε εργαλείο για να αυξήσουμε την προσφορά προσιτής κατοικίας

Η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων για την ενίσχυση της στεγαστικής πολιτικής βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνας Μιχαηλίδου με τον διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Employment), Jeroen Jutte.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε ενόψει της ενδιάμεσης αναθεώρησης των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2021–2027 και της ετήσιας αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η υπουργός παρουσίασε αναλυτικά τους βασικούς άξονες της εθνικής στεγαστικής πολιτικής, δίνοντας έμφαση στην αύξηση του στεγαστικού αποθέματος μέσω της Κοινωνικής Αντιπαροχής, αλλά και της αξιοποίησης ανενεργών στρατοπέδων μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου.

«Στόχος μας είναι όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες να αποκτήσουν σπίτι», είπε η κ. Μιχαηλίδου, υπογραμμίζοντας ότι ο σχεδιασμός της στεγαστικής πολιτικής πρέπει να αντανακλά τις πραγματικές κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της χώρας.

Σημείωσε ότι η πρόσβαση σε προσιτή κατοικία δεν αφορά μόνο τα νοικοκυριά χαμηλότερων εισοδημάτων, αλλά και χιλιάδες οικογένειες που, παρότι εργάζονται και έχουν σταθερό εισόδημα, δυσκολεύονται πλέον να αποκτήσουν ή να διατηρήσουν ένα σπίτι.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ελληνική πλευρά έθεσε τη σημασία διεύρυνσης των εισοδηματικών κριτηρίων, ώστε τα στεγαστικά προγράμματα να καλύπτουν μεγαλύτερη μερίδα της κοινωνίας και να ανταποκρίνονται πιο δίκαια στις ανάγκες της εποχής.

Η συζήτηση συνδέθηκε και με το ευρωπαϊκό επίπεδο χάραξης πολιτικής, καθώς η Ελλάδα αναμένει μέσα στην επόμενη εβδομάδα την έκθεση του Ευρωπαίου Επιτρόπου Ενέργειας και Στέγασης, Dan Jørgensen, για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Προσιτής Στέγασης (European Affordable Housing Plan), που θα αποτελέσει τη βάση για τον πρώτο ευρωπαϊκό σχεδιασμό στον τομέα της προσιτής κατοικίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ