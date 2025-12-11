ΧΑ: Επιλεκτικές κινήσεις στο ταμπλό, σε «επαφή» με τις 2.100 ο Γενικός Δείκτης

Με επιλεκτικές κινήσεις στο ταμπλό, η Λεωφόρος Αθηνών επιχειρεί διστακτικά την Πέμπτη να κινηθεί σε θετικό έδαφος.

Αν και παραμένει σε «επαφή» με το ψυχολογικό όριο των 2.100 μονάδων, η αγορά το προηγούμενο διάστημα έχει δείξει ότι δυσκολεύεται να διασπάσει πειστικά το εν λόγω επίπεδο. Προϋπόθεση για μια πιο αποφασιστική κίνηση, που θα βγάλει την αγορά από τη φάση της πολύμηνης συσσώρευσης, παραμένει η ουσιαστική αύξηση του τζίρου.

Η χθεσινή απόφαση της Fed για μία ακόμα μείωση επιτοκίων, κάτι που η αγορά είχε προεξοφλήσει, οδήγησε μεν τους βασικούς δείκτες της Wall Street σε άνοδο, στην Ευρώπη ωστόσο οι τάσεις είναι μικτές. Κάτι που δε βοηθά το ΧΑ να διαμορφώσει πιο σαφή τάση. Στη Φρανκφούρτη ο DAX υποχωρεί περί του 0,13%, ο γαλλικός CAC κινείται στο +0,36%, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 κινείται με αλλεπάλληλες εναλλαγές προσήμου.

Όπως σχολιάζουν ξένοι αναλυτές, οι αγορές βλέπουν το «ποτήρι» μισογεμάτο μετά τις χθεσινές δηλώσεις του προέδρου της Fed, ο οποίος εξέπεμψε «σήμα» ότι στο εξής περαιτέρω μειώσεις θα είναι πιο δύσκολες.

Λίγο μετά τις 11:00 ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.094,66 μονάδες με άνοδο 0,29%, κινούμενος από την έναρξη σε θετικό έδαφος.

Ανοδικά και ο δείκτης των τραπεζών, που ενισχύεται 0,56% στις 2.334,37 μονάδες. Στη σύνθεσή του ξεχωρίζει η άνοδος 3,465 της CrediaBank στα 1,61 ευρώ, ενώ υπενθυμίζεται ότι η μετοχή της Eurobank επιστρέφει σε διαπραγμάτευση από τις 15/12.

Στο σύνολο του ταμπλό 52 μετοχές κινούνται ανοδικά, έναντι 36 που υποχωρούν, ενώ 63 διαπραγματεύονται αμετάβλητες.

Ο τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 20,15 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €3,01 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.