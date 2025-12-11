ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο «Φραπές» δεν καταθέτει στην Εξεταστική - Επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής

«Ξεφτιλίζομαι περισσότερο και από τον κάθε εγκληματία» ανέφερε σε δηλώσεις του ο Γιώργος Ξυλούρης ή αλλιώς «Φραπές».

Στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ προσήλθε νωρίτερα ο Γιώργος Ξυλούρης, επονομαζόμενος και ως «Φραπές» ενώ επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής, δεν απάντησε σε καμιά ερώτηση.

«Έξι μήνες ξεφτιλίζομαι εγώ και η οικογένειά μου, περισσότερο από τον χειρότερο εγκληματία. Αυτό τον καιρό δεν έχω καν το βασικό δικαίωμα που έχει κάθε κατηγορούμενος, να μάθει για τι κατηγορείται και να μπορεί να απαντήσει.», ανέφερε σε δήλωσή του που διάβασε ενώπιον της Επιτροπής.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο Reader.gr

