Μικτή εικόνα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια - Στο επίκεντρο η Fed

Σε μικτό έδαφος ολοκλήρωσαν οι ευρωαγορές την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές είχαν στρέψει την προσοχή τους στη συνεδρίαση της Fed των ΗΠΑ για την νομισματική πολιτική, κατά την οποία αναμένεται ευρέως μία νέα μείωση επιτοκίων στην τελευταία συνεδρίαση του 2025 (9-10/12). Οι χρηματαγορές δίνουν επί του παρόντος μια πιθανότητα 87% για νέα περικοπή κατά 25%, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME.

Η κίνηση αυτή θα αποτελέσει καταλύτη για τις κεντρικές τράπεζες στην Ευρώπη, με την Swiss National Bank (SNB - Ελβετική Εθνική Τράπεζα) να πρόκειται να παρουσιάσει τη δική της ανακοίνωση για το κόστος δανεισμού την Πέμπτη. Η Τράπεζα της Αγγλίας (ΒοΕ) και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) θα ακολουθήσουν στις 18 Δεκεμβρίου, όπως επίσης η Norges Bank της Νορβηγίας και η Riksbank της Σουηδίας.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε 0,10% στις 577,78 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 έχασε 0,16% στις 5.716 μονάδες. Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη πρόσθεσε 0,53% στις 24.172 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 απώλεσε 0,69% στις 8.052 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 σημείωσε οριακή πτώση 0,03% στις 9.642 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο έκλεισε στο +0,33% στις 43.574 μονάδες και στην Ισπανία ο IBEX 35 άγγιξε τις 16.734 μονάδες, με κέρδη 0,13%.

Στο ταμπλό, η μετοχή της κατασκευάστριας εταιρείας των γυαλιών της Ray-Ban, EssilorLuxottica, σημείωσαν «βουτιά» 5,6% μετά την ανακοίνωση της Google ότι θα κυκλοφορήσει τα πρώτα της γυαλιά με τεχνητή νοημοσύνη το 2026, καθώς εισέρχεται στην αναπτυσσόμενη καταναλωτική αγορά των φορετών συσκευών τεχνητής νοημοσύνης.

Οι επενδυτές αφομοίωσαν επίσης την απόφαση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να επιτρέψει στην Nvidia να στείλει τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης H200 σε «εγκεκριμένους πελάτες» στην Κίνα - εάν οι ΗΠΑ λάβουν μερίδιο 25% των εσόδων. Στα επιχειρηματικά νέα, η Deutsche Bank υποβάθμισε την Volvo από αξιολόγηση «buy» σε «hold», αναθεωρώντας καθοδικά την τιμή-στόχο για την μετοχή της, η οποία υποχωρεί 1,3%.

«Η σημαντική συρρίκνωση της αγοράς των ΗΠΑ φέτος έχει δοκιμάσει για άλλη μια φορά την ανθεκτικότητα των κατασκευαστών», ανέφεραν σε σημείωμα οι στρατηγικοί αναλυτές της γερμανικής επενδυτικής τράπεζας. «Δεδομένων των αποκλινουσών προβλέψεων της αγοράς για το επόμενο έτος, αναμένουμε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να αποτελούν ένα κρίσιμο πεδίο ανταγωνιστικής μάχης» πρόσθεσαν.

Στο πεδίο των μάκρο, το εμπορικό πλεόνασμα της Γερμανίας ανήλθε σε 16,9 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο, από 15,3 δισ. ευρώ που καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο, ενώ οι εξαγωγές διαμορφώθηκαν σε 131,3 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 0,1% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και κατά 4,2% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους. Οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 1,2% σε μηνιαία βάση, στα 114,5 δισ. ευρώ, ενώ σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 2,8%.

Παράλληλα, τον Οκτώβριο, οι εξαγωγές της Γερμανίας προς τα κράτη-μέλη της ΕΕ, προσαρμοσμένες κατά ημερολογιακό και εποχιακό τρόπο, ανήλθαν σε 76,3 δισ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές από αυτές τις χώρες ανήλθαν σε 61,1 δισ. ευρώ. Εν τω μεταξύ, οι εξαγωγές προς χώρες εκτός ΕΕ ανήλθαν σε 55,1 δισ. ευρώ και οι εισαγωγές από αυτές τις χώρες σε 53,4 δισ. ευρώ.