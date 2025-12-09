Ο Τραμπ επιτρέπει στη Nvidia να εξάγει τσιπ H200 στην Κίνα υπό έναν όρο

Σε «επιλεγμένους πελάτες» και υπό τον όρο ότι το 25% των εσόδων θα πηγαίνει στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε ο Τραμπ σε ανάρτησή του.

Το πράσινο φως στην Nvidia προκειμένου να εξάγει τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης H200 σε «επιλεγμένους πελάτες» στην Κίνα άναψε ο Ντόναλντ Τραμπ, υπό τον όρο ότι το 25% των εσόδων θα πηγαίνει στις ΗΠΑ.

Η απόφαση ανακοινώθηκε από τον ίδιο τον Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, όπου ανέφερε ότι ο Κινέζος ομόλογος του Σι Τζινπίνγκ «αντέδρασε θετικά στην εξέλιξη», ενώ διευκρίνισε ότι η Intel και η Advanced Micro Devices θα βρίσκονται μεταξύ των εταιρειών που θα μπορούν να παραγγείλουν τα τσιπ.

«Θα προστατεύσουμε την εθνική ασφάλεια, θα δημιουργήσουμε αμερικανικές θέσεις εργασίας και θα διατηρήσουμε την ηγετική θέση της Αμερικής στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης», προσθέτει ο Τραμπ.

«Χαιρετίζουμε την απόφαση του Προέδρου Τραμπ να επιτρέψει στην αμερικανική βιομηχανία τσιπ να ανταγωνιστεί για να υποστηρίξει τις υψηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και την κατασκευή στην Αμερική. Η προσφορά του H200 σε εγκεκριμένους εμπορικούς πελάτες, που έχουν ελεγχθεί από το Υπουργείο Εμπορίου, επιτυγχάνει μια προσεκτική ισορροπία που είναι εξαιρετική για την Αμερική», δήλωσε από τη μεριά του εκπρόσωπος της Nvidia στο CNBC.

Η πληρωμή προς την αμερικανική κυβέρνηση θα πραγματοποιείται με τη μορφή δασμού 25% όταν τα τσιπ αποστέλλονται από τα εργοστάσια παραγωγής στην Ταϊβάν στις ΗΠΑ για έλεγχο από το Γραφείο Βιομηχανίας και Ασφάλειας του Υπουργείου Εμπορίου, στο πλαίσιο αξιολόγησης ασφάλειας. Στη συνέχεια, τα τσιπ θα αποστέλλονται σε πελάτες στην Κίνα, σύμφωνα με αξιωματούχο του Υπουργείου Εμπορίου.

Οι ημιαγωγοί, που είναι βασικά εξαρτήματα σε σχεδόν όλες τις κατηγορίες ηλεκτρονικών συσκευών, βρίσκονται στο επίκεντρο του εμπορικού πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας.

