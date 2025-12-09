Morgan Stanley: Το ράλι των ευρωπαϊκών αμυντικών μετοχών μόλις ξεκίνησε

Η Γερμανία ετοιμάζεται να δώσει το πράσινο φως για περισσότερες αμυντικές δαπάνες, και οι αναλυτές της Morgan Stanley διαβλέπουν μεγαλύτερα κέρδη στο μέλλον στον κλάδο.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές στον τομέα της άμυνας σημειώνουν άνοδο, την ώρα που η Γερμανία ετοιμάζεται να δώσει το πράσινο φως για περισσότερες αμυντικές δαπάνες, γεγονός που κάνει τους αναλυτές της Morgan Stanley να διαβλέπουν μεγαλύτερα κέρδη για τον κλάδο στο μέλλον.

Ειδικότερα, οι αναλυτές της τράπεζας ονόμασαν την Rheinmetall AG ως την κορυφαία επιλογή τους, λέγοντας ότι ο γερμανικός κατασκευαστής στρατιωτικών αρμάτων μάχης μπορεί να σημειώσει άνοδο άνω του 50% τους επόμενους 12 μήνες. Η ανάλυσή τους δείχνει ότι οι ευρωπαϊκές μετοχές στον τομέα της άμυνας καταγράφουν ένα μοτίβο ανόδου τους πρώτους μήνες του έτους, σύμφωνα με σημείωμα που δημοσιεύθηκε την Τρίτη με τίτλο «Tis the Season for EU Defence».

Οι Γερμανοί νομοθέτες αναμένεται να εγκρίνουν το ποσό ρεκόρ των 52 δισ. ευρώ σε στρατιωτικές συμβάσεις την επόμενη εβδομάδα, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει την πίεση στην Ουκρανία να αποδεχτεί μια ειρηνευτική συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο. Η είδηση ​​​​αυτή την Τρίτη προκάλεσε άνοδο περίπου 4% στο καλάθι μετοχών της Goldman Sachs Group που παρακολουθεί την ευρωπαϊκή άμυνα. Οι μετοχές έχουν δεχθεί πιέσεις τις τελευταίες εβδομάδες καθώς προχωρούν οι συνομιλίες για εκεχειρία.

«Τα αστέρια είναι ευθυγραμμισμένα για μια ισχυρή εποχική ανάκαμψη», έγραψαν οι αναλυτές με επικεφαλής τη Marina Zavoloc. «Η δυναμική της μετοχής συχνά ανακάμπτει στα τέλη του έτους και επιταχύνεται από τον Ιανουάριο» τονίζουν.

Οι αναλυτές της Jefferies ανέφεραν επίσης ότι η Rheinmetall είναι πιθανό να είναι ο μεγαλύτερος κερδισμένος από τις στρατιωτικές παραγγελίες της Γερμανίας, εκτιμώντας ότι η παραγγελία για τα οχήματα μάχης πεζικού Puma θα αντιστοιχεί σε περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ για την εταιρεία. Επίσης, προβλέπει ότι οι Renk Group και Rolls-Royce Holdings αναμένεται να επωφεληθούν από τις πωλήσεις κιβωτίων ταχυτήτων και κινητήρων.

Η μετoχή της Rheinmetall σημειώνει άνοδο σχεδόν 3,5%, ενώ φέτος έχει υπερδιπλασιαστεί, αν και οι συναλλαγές ήταν ασταθείς τους τελευταίους μήνες.

Στην έκθεση, οι αναλυτές της Morgan Stanley παρουσίασαν την ανοδική τους προοπτική για τις ευρωπαϊκές αμυντικές μετοχές, λέγοντας ότι ο συνδυασμός ελκυστικών αποτιμήσεων και ιστορικού εποχιακών κερδών συνηγορούν υπέρ μιας ισχυρής απόδοσης στο μέλλον.

Επίσης, η θέση του κλάδου απέχει πολύ από το να θεωρείται υπερβολική, ανέφεραν οι αναλυτές, προσθέτοντας ότι το 56% των παγκόσμιων funds που είναι μόνο long, έχουν μηδενική έκθεση. Αναφορικά με την Rheinmetall, το 81% τόσο των ευρωπαϊκών όσο και των παγκόσμιων funds που είναι μόνο long, δεν έχουν έκθεση στη μετοχή, σύμφωνα με τα στοιχεία της Morgan Stanley.