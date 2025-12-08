Μικτά πρόσημα στη Wall Street εν αναμονή της Fed - Στο επίκεντρο το deal της IBM

Η Confluent «εκτοξεύεται» κατά σχεδόν 29% μετά την ανακοίνωση της εξαγοράς της. Η μετοχή της IBM ενισχύεται 1,4%.

Μεταβλητότητα και μικτή εικόνα παρουσιάζουν οι δείκτες στη Wall Street την πρώτη ημέρα συναλλαγών της εβδομάδας, καθώς οι επενδυτές έχουν στρέψει την προσοχή τους στη διήμερη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για τη νομισματική πολιτική, κατά την οποία είναι σχεδόν βέβαιο πως οι αξιωματούχοι της θα προχωρήσουν σε μείωση των επιτοκίων.

Το επενδυτικό ηθικό ενισχύεται όλο και περισσότερο τις τελευταίες εβδομάδες και αυξάνεται η αισιοδοξία πως η Fed θα μειώσει τα επιτόκια στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, η οποία είναι η τελευταία του έτους. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της Fed πιθανολογούν πλέον με περίπου 90% μια μείωση του κόστους δανεισμού, από κάτω του 67% πριν από ένα μήνα, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow Jones χάνει 0,6% στις 47.925 μονάδες, ο S&P 500 διολισθαίνει 0,05% στις 6.866 μονάδες, ενώ ο Nasdaq πρoσθέτει 0,11% στις 23.605 μονάδες, με ώθηση από τα κέρδη που σημειώνουν οι τεχνολογικές μετοχές: Oracle (+2,5%), Broadcom (+3,2%), Microsoft (+1,1%).

Στο «πράσινο» με ήπια κέρδη έκλεισαν οι δείκτες την Παρασκευή, μετά τα στοιχεία για τον PCE, ο οποίος ήταν χαμηλότερος από τις εκτιμήσεις τον Σεπτέμβριο. Ο Dow Jones κέρδισε 0,22% κλείνοντας στις 47.954 μονάδες, ο S&P 500 σημείωσε κέρδη 0,17% στις 6.869 μονάδες, ολοκληρώνοντας τέσσερις θετικές συνεδριάσεις, ενώ ο Nasdaq πρόσθεσε 0,31% στις 23.578 μονάδες. Και οι τρεις δείκτες ολοκλήρωσαν δύο θετικές εβδομάδες συναλλαγών.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Confluent «εκτοξεύεται» κατά σχεδόν 29%, αφού η IBM βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της εταιρείας υποδομών δεδομένων έναντι περίπου 11 δισ. δολαρίων, ανέφερε η Wall Street Journal. Εάν ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη συμφωνία, θα σηματοδοτούσε μια από τις μεγαλύτερες εξαγορές της IBM τα τελευταία χρόνια, με την WSJ να αναφέρει πως μπορεί να ανακοινωθεί ακόμη και σήμερα. Η μετοχή της IBM ενισχύεται κατά 1,4%.

Επιπλέον, η μετοχή της Paramount κερδίζει 1,7% αφότου ανακοινώθηκε πως απαντά με ανταγωνιστική προσφορά στην ανακοίνωση της Netflix -η οποία χάνει 3%- για την επίτευξη συμφωνίας εξαγοράς της Warner Bros (+7%), έπειτα από μήνες διαπραγματεύσεων για τα ιστορικά περιουσιακά της στοιχεία. Η Paramount θα πάει απευθείας στους μετόχους της Warner Bros με μια προσφορά 30 δολαρίων ανά μετοχή, εξ ολοκλήρου σε μετρητά. Αυτή είναι η ίδια προσφορά που η Warner Bros απέρριψε την περασμένη εβδομάδα, μεταδίδει το CNBC, επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή δημοσιεύτηκαν τα στοιχεία για τον PCE, μία από τις πλέον πολυαναμενόμενες εκθέσεις των τελευταίων ετών, έδειξαν πως ο δομικός δείκτης προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), μία βασική πτυχή του πληθωρισμού που παρακολουθεί στενά η Fed, ήταν χαμηλότερος από τις εκτιμήσεις τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείο Εμπορίου την Παρασκευή. Συγκεκριμένα, σημείωσε μηνιαία αύξηση 0,2%, ενώ ο ετήσιος ρυθμός ήταν 2,8%. Ο μηνιαίος ρυθμός του δομικού PCE, ο οποίος εξαιρεί τις ασταθείς τιμές τροφίμων και ενέργειας, ήταν σύμφωνος με την εκτίμηση του Dow Jones, αλλά χαμηλότερος κατά 0,1% σε ετήσιο επίπεδο.

Αυτή την εβδομάδα οι επενδυτές αναμένουν τα οικονομικά μεγέθη εταιρειών όπως των Lululemon, Costco, Broadcom, Oracle και Adobe.